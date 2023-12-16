Haberler Sağlık Huzursuzluğa iyi gelecek tavsiyeler

Huzursuzluğa iyi gelecek tavsiyeler İnsanların çoğunun hayatının bir döneminde huzursuzluk hissine kapıldığını söyleyen Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Günaydın, "Her bireyin huzursuzlukla başa çıkma mekanizması farklıdır. Bazıları için bu durum spor yapmak, meditasyon yapmak gibi aktivitelerle aşılabilirken, diğerleri için profesyonel destek almak daha etkili olabilir" dedi İhlas Haber Ajansı Giriş: 16.12.2023 - 11:30 Güncelleme: 16.12.2023 - 11:35 facebook

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Psikiyatri Uzmanı Dr. Dilek Günaydın, huzursuzluğa iyi gelen tavsiyelerde bulundu. Huzursuzluk halinin ne olduğundan bahseden Uzm. Dr. Günaydın, "Huzursuzluk genellikle içsel bir durumu ifade eder ve kişinin içsel dengesini, huzurunu kaybettiği bir durumu anlatır. Bu hissiyat, birçok farklı nedenle ortaya çıkabilir ve kişisel, duygusal veya çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir” şeklinde konuştu.

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“HER BİREY FARKLI YOLLAR DENEYEBİLİR" Hemen hemen herkesin hayatının bir döneminde huzursuzluk hissine kapıldığını söyleyen Uzm. Dr. Günaydın, “Her bireyin huzursuzlukla başa çıkma mekanizması farklıdır. Bazıları için bu durum spor yapmak, meditasyon yapmak gibi aktivitelerle aşılabilirken, diğerleri için profesyonel destek almak daha etkili olabilir. Huzursuzluk hissi sürekli devam ediyorsa ve yaşam kalitesini olumsuz etkiliyorsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemli bir adım olabilir” ifadelerine yer verdi.