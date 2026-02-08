Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Hyeon-Gyu Oh: Büyük bir kulüpte oynadığım için gururluyum - Beşiktaş Haberleri

        Hyeon-Gyu Oh: Büyük bir kulüpte oynadığım için gururluyum

        Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-Gyu Oh, 2-2 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından, "Büyük bir kulüpte oynadığım için gururluyum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 22:45 Güncelleme: 08.02.2026 - 22:45
        "Büyük bir kulüpte oynadığım için gururluyum"
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'a 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ın ikinci golünü atan yeni transferi Hyeon-Gyu Oh, açıklamalarda bulundu.

        "BÜYÜK BİR KULÜPTE OYNADIĞIM İÇİN GURURLUYUM"

        İlk maçında gol atmasıyla ilgili konuşan Güney Koreli futbolcu "Evimizdeki ilk maçımı oynadığım için çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Bu büyük kulüpte oynadığım için gururluyum. Kazanamadığımız için mutlu değilim. Daha fazlası için zorlayacağız." dedi.

        Hyeon-Gyu Oh ayrıca "Atmosfere inanamadım. Rüya gibi bir stadyum. Harika bir atmosfer vardı." ifadelerini kullandı.

