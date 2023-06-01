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Hyundai Amerika'da yeni batarya fabrikası kuracak

Hyundai, elektrifikasyonda hedeflediği liderliğe ulaşmak için Amerika’da pil fabrikası kuruyor

Hyundai Amerika'da yeni batarya fabrikası kuracak
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Hyundai'den yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Grubu ve LG Energy Solution (LGES), Amerika'da EV pil hücresi üretimi için ortak girişime imza attı.

Hyundai Motor Grubu ve LGES, elektrikli otomobillerin pillerini üretmek ve grubun Kuzey Amerika'daki elektrifikasyon stratejisini daha da hızlandırmak için fabrikaya önem veriyor.

Yeni fabrika için 4,3 milyar doların üzerinde yatırım yapan ortaklar, yüzde 50'şer eşit hisseye sahip olacak.

Yeni ortak girişimin yıllık üretim kapasitesi 30 GWh olurken yılda 300 bin EV üretimini destekleyebilecek. Tesis, şu anda yapım aşamasında olan Hyundai Motor Grubu Metaplant America'nın yanında, Georgia, Bryan County'de kurulu olacak. Fabrika, en erken 2025 sonunda pil üretimine başlamayı planlıyor.

Hyundai Mobis, tesisteki hücreleri kullanarak pil paketlerini bir araya getirecek, ardından bunları Hyundai ve Genesis EV modellerinin üretimi için grubun Amerika’daki üretim tesislerine tedarik edecek.

Yeni tesis, bölgede istikrarlı pil arzı oluşturmaya yardımcı olacak ve markanın Amerika pazarında artan EV talebine hızlı yanıt vermesine olanak tanıyacak.

Hyundai Motor Grubu ve LG, elektrifikasyondaki iş birliğine devam ederek ortaklık bağlarını güçlendirmeyi planlıyor.

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