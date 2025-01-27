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        Haberler Bilgi Yaşam İ Harfi İle Başlayan Meyve, Çiçek ve Bitki İsimleri: İ İle Başlayan Bitki Adları!

        İ Harfi İle Başlayan Meyve, Çiçek ve Bitki İsimleri: İ İle Başlayan Bitki Adları!

        Türk alfabesinde sesli harfler arasında olan ve kendine özgü bir ses yapısı içeren i harfi birçok kişi tarafından merak edilir. Bu harfle başlayan çiçek bitki ve meyve isimlerini sık rastlanmasa da i harfi birçok kişi tarafından sevilir. Peki İ harfi ile başlayan meyve isimleri, bitki ve çiçek isimleri neler? Detaylar yazının devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.01.2025 - 13:31 Güncelleme: 27.01.2025 - 13:31
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        İ Harfi İle Başlayan Meyve İsimleri
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        İ HARFİ ile BAŞLAYAN BİTKİLER

        İ harfi ile başlayan bitkiler şunlardır;

        • İris
        • İğde
        • İşkembe Otu
        • İzmir Çiğdemi
        • İzmir Kekliği
        • İdrar Söktürücü Otu
        • İzmir Dikeni
        • İncir Pekmezi

        İ HARFİ ile BAŞLAYAN MEYVELER

        İ harfi ile başlayan meyveler şunlardır;

        • İncir
        • İçel Üzümü
        • İngiliz Kirazı
        • İspanyol Portakalı
        • İzmir Mandalinası

        İ HARFİ ile BAŞLAYAN ÇİÇEKLER

        İ harfi ile başlayan çiçekler şunlardır;

        • İncir Çiçeği
        • İspanyol Gülü
        • İzmir Çiğdemi
        • İzmir Zambak
        • İzmir Çiçek
        • İnek Yalancı Çiçeği
        • İğde Çiçeği
        • İri Çiçekli Menekşe
        • İçsel Zambak

        İ HARFİ ile BAŞLAYAN BİTKİLERİN ÖZELLİKLERİ

        İ harfi ile başlayan bitki isimleri ve özellikleri şunlardır;

        • İris: Gösterişli çiçekleriyle tanınan iris, baharda açan renkli yapısıyla öne çıkar. Park ve bahçelerde dekoratif olarak sıkça karşılaştığımız iris, geleneksel tıpta da kullanılmıştır.
        • İğde: Küçük sarımsı beyaz çiçekleri ve kırmızı meyveleriyle öne çıkan iğde, C vitamini deposu olarak dikkat çeker. Bağışıklık sistemini destekleyici özelliklerinin yanı sıra antioksidan nitelikleri de beğeni toplar.
        • İşkembe Otu: Sindirim sistemi üzerinde faydalı etkileriyle öne çıkan işkembe otu, bilhassa mideyi rahatlatıcı nitelikleriyle de dikkat çeker. İdrar söktürücü özellikleri de işkembe otunun nitelikleri arasındadır.
        • İzmir Çiğdemi: Akdeniz iklimine özgü bir bitki olan İzmir çiğdemi, mor çiçekleri ve geniş yapraklarıyla öne çıkar. Geleneksel tıpta baş ve kas ağrıları için kullanılmıştır.
        • İzmir Kekliği: Türkiye'ye özgü olan bu bitki, çoğunlukla dağlık bölgelerde yetişir. Doğal antibakteriyel ve antioksidan özellikleri öne çıkar. İzmir kekliği, solunum yolu rahatsızlıklarında öne çıkan tedavi elemanları arasındadır.

        İ HARFİ ile BAŞLAYAN MEYVELERİN ÖZELLİKLERİ

        İ harfi ile başlayan meyve isimleri ve özellikleri şunlardır;

        • İncir: Özellikle yaz aylarında olgunlaşan, tatlı ve sulu içeriği ile birçok kişinin favorisidir. Yüksek lif içeriği ve C vitamini açısından zenginliğiyle sindirimi kolaylaştıran ve hastalıklardan koruyan bir yapısı vardır.
        • İçel Üzümü: Türkiye'nin İçel (Mersin) bölgesine özgü bir üzüm çeşididir. Çoğunlukla şaraplık ve sofralık olarak kullanılır. Asidik ve tatlı bir lezzeti vardır. Kan şekerini düzenleyici özellikleriyle öne çıkar.
        • İngiliz Kirazı: Daha büyük ve parlak kırmızı renkte olan kiraz, sulu ve tatlı bir çeşittir. Özellikle yaz aylarında popüler olur. Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirirken kalp sağlığını destekler.
        • İspanyol Portakalı: Tatlı ve sulu olan bir narenciye türüdür. İspanyol portakalı, bilhassa C vitamini açısından zengin bir depodur. Cilt sağlığını iyileştirirken vücutta detoks etkisi yaratması da dikkat çekicidir.
        • İzmir Mandalinası: Tatlı ve sulu bir narenciye meyvesi olan İzmir mandalinası, kış aylarında tüketilir. Şeker oranı düşük olduğundan sindirim sistemine de fayda sağlar.

        İ HARFİ ile BAŞLAYAN ÇİÇEKLERİN ÖZELLİKLERİ

        İ harfi ile başlayan çiçek isimleri ve özellikleri aşağıda verilmiştir;

        • İncir Çiçeği: İncir meyvesiyle ilişkilendirilen bu çiçek, küçük, sarımsı ve yeşil renkleriyle dikkat çeker. Geleneksel tıpta çeşitli sindirim sorunları için kullanıldığı bilgisi vardır.
        • İspanyol Gülü: Büyük ve gösterişli şekliyle dikkat çeken İspanyol gülü, kırmızı, pembe veya beyaz renkleriyle öne çıkar. Zarif yapısıyla bahçe dekorasyonunda sıkça karşılaşılan İspanyol gülü, ayrıca hoş kokusuyla da popülerdir.
        • İzmir Çiğdemi: Çoğunlukla Akdeniz iklimine özgü bir çiçek olan İzmir çiğdemi, erken bahar aylarında doğanın uyanışını simgeleyen bir bitkidir. Geleneksel tıpta romatizmal ağrılara iyi geldiği bilgisi vardır.
        • İzmir Zambağı: Sarı tonlarda büyük ve zarif çiçeklere sahip bir bitki olan İzmir zambağı, dekoratif amaçlarla kullanılır. Geleneksel tıpta solunum yolu hastalıkları için bir tedavi aracı olduğu bilinir.
        • İzmir Çiçeği: Genellikle park ve bahçelerde yetişen bu çiçek, sarı ve beyaz renklerdedir. Şifalı etkilerinin olduğuna inanılan İzmir çiçeğinin, baş ağrısı ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar için kullanıldığı düşünülür. Ayrıca, dekoratif öğe olarak da yaygın olarak karşılaşılır.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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