Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İbrahim Erkal, vefatının 9'uncu yılında eşi Filiz Erkal ve kızı Dilara Erkal tarafından anıldı

        İbrahim Erkal, vefatının 9'uncu yılında anıldı

        İbrahim Erkal, vefatının 9'uncu yılında eşi Filiz Erkal ve kızı Dilara Erkal tarafından duygu dolu mesajlarla anıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 09:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Seni anlatırken içim titriyor"

        İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaşmış; başını zemine çarpması sonucu meydana gelen beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirmişti.

        "KALBİMDEKİ YERİN HİÇ DEĞİŞMEDİ"

        50 yaşında hayatını kaybeden merhum sanatçı, vefatının 9'uncu yılında ailesi tarafından duygu yüklü mesajlarla anıldı. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tam 9 yıl geçti ama ben hâlâ seni anlatırken içim titriyor. 'Hayat devam ediyor' diyorlar. Oysa insan sevdiğini kaybedince hiçbir şey gerçekten eskisi gibi olmuyor. Ben sensiz yaşamayı öğrendim belki ama yokluğuna alışamadım ve içimden hâlâ sana konuşuyorum. Çünkü sen benim sadece eşim değil; hayatımdaki en büyük emek, en büyük sevgi, en büyük eksikliğimsin. Kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Ruhun şad olsun. Seni hep özlemle, sevgiyle ve dualarla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        Erkal'ın kızı Dilara Erkal da "Hayatım boyunca taşıyacağım en güzel şey, bana bıraktığın sevgi oldu" sözleriyle başlayan duygusal bir mesaj yayımladı.

        "DOKUNDUĞUN HER KALPTE YAŞAYACAKSIN"

        Babasının sevgisini ve hatırasını her zaman yaşatacağını belirten Dilara Erkal, paylaşımına "Sen sadece bende değil, dokunduğun her kalpte hep yaşayacaksın" notunu düştü.

        Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu kimliğiyle hafızalarda yer eden İbrahim Erkal, 2003 yılında Filiz Akgün ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin kızları Dilara Hatice 2004'te, oğulları Erenalp ise 2005 yılında dünyaya geldi. Sanatçının küçük kızı Elif Su ise Erkal'ın beyin kanaması geçirmesinden yalnızca 12 gün önce doğmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        16 yaşındaki Mert, evde silahla vurulmuş ölü bulundu

        Antalya'da ailesinin haber alamadığı Mert K.A. (16), komşusu tarafından evde pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. (DHA)

        #İbrahim Erkal
        #Filiz Erkal
        #Dilara Erkal
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Trump’ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        İran'ın ABD'ye yanıtı ne oldu?
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        "ABD'nin İsrail'e yardımlarını sonlandırma zamanı geldi"
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Tüketen mi kurtaran mı?
        Tüketen mi kurtaran mı?
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        200 yıl devam eden sıra dışı ritüel: Günah yiyicilik
        Pişmanlık itirafı
        Pişmanlık itirafı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Ek doğum izni için  son 5 gün
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Paşinyan'dan tarihi 'Karabağ' itirafı
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa basınında!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!