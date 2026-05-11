İbrahim Erkal, 2017 yılında evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu fenalaşmış; başını zemine çarpması sonucu meydana gelen beyin kanaması nedeniyle yaşamını yitirmişti.

"KALBİMDEKİ YERİN HİÇ DEĞİŞMEDİ"

50 yaşında hayatını kaybeden merhum sanatçı, vefatının 9'uncu yılında ailesi tarafından duygu yüklü mesajlarla anıldı. İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tam 9 yıl geçti ama ben hâlâ seni anlatırken içim titriyor. 'Hayat devam ediyor' diyorlar. Oysa insan sevdiğini kaybedince hiçbir şey gerçekten eskisi gibi olmuyor. Ben sensiz yaşamayı öğrendim belki ama yokluğuna alışamadım ve içimden hâlâ sana konuşuyorum. Çünkü sen benim sadece eşim değil; hayatımdaki en büyük emek, en büyük sevgi, en büyük eksikliğimsin. Kalbimdeki yerin hiç değişmedi. Ruhun şad olsun. Seni hep özlemle, sevgiyle ve dualarla anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Erkal'ın kızı Dilara Erkal da "Hayatım boyunca taşıyacağım en güzel şey, bana bıraktığın sevgi oldu" sözleriyle başlayan duygusal bir mesaj yayımladı.

"DOKUNDUĞUN HER KALPTE YAŞAYACAKSIN"

Babasının sevgisini ve hatırasını her zaman yaşatacağını belirten Dilara Erkal, paylaşımına "Sen sadece bende değil, dokunduğun her kalpte hep yaşayacaksın" notunu düştü.

Şarkıcı, söz yazarı, besteci ve oyuncu kimliğiyle hafızalarda yer eden İbrahim Erkal, 2003 yılında Filiz Akgün ile nikâh masasına oturmuştu. Çiftin kızları Dilara Hatice 2004'te, oğulları Erenalp ise 2005 yılında dünyaya geldi. Sanatçının küçük kızı Elif Su ise Erkal'ın beyin kanaması geçirmesinden yalnızca 12 gün önce doğmuştu.