3 | 26

"ANNEM ÖLDÜ PAVYONA MI GİTTİM?"

Bir sosyal medya kullanıcısı Tatlıses'e, "Daha kaç gün önce annen öldü sayın İbrahim Tatlıses, ayıp!" yorumunu yaptı. İbrahim Tatlıses gelen yoruma tepkisiz kalmayarak, "Neden ayıp anlamadım? Annem öldü pavyona mı gittim hayırdır!" sözleriyle isyan etti.