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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Levent Dörter ile dünyaevine girdi

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz mayıs ayında nişanlandığı Levent Dörter ile mutlu birlikteliğini evlilikle taçlandırdı.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi - Magazin haberleri

    Çift, önceki akşam dünyaevine girdi. İkilinin nikahını Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin kıydı.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi - Magazin haberleri

    Tatlıses ile Dörter'in şahitleri ise Tan Taşçı, Erhan Bayrak ile Polat Yağcı oldu. Aralarında Oktay Kaynarca, Demet Akalın, Berkay, Baha, İdo Tatlıses, Fatih Ürek gibi ünlü isimlerin olduğu davetliler gece boyunca çiftin aşkına tanıklık etti.

    Berkay'ın liderliğinde sırasıyla sahne alan ünlü isimler, ardından sabahın ilk ışıklarına kadar süren partide eğlenmeye devam etti.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi - Magazin haberleri

    KENDİ TASARLADI

    Düğünde üç farklı gelinlik giyen Çıtak'ın girişte tercih ettiği elbisenin tasarımının kendisine ait olduğu öğrenildi.

    Basın mensuplarının sorularına yanıtlayan çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. 
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi - Magazin haberleri

    "18 KERE PROVA YAPTIM"

    Tatlıses, "Biz aslında tarihi ayarlamıştık ama her şeyi son 30 güne bıraktık. Düne kadar gelinlik provaları devam etti ve 18 kere prova yaptım" diyerek, güldü.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi - Magazin haberleri

    "ROTAYI HENÜZ BELİRLEMEDİK"

    Balayı için henüz karar vermediklerini söyleyen ikili, "Kosova konserimiz var hafta sonu, önce oraya gideceğiz. Daha sonra rotayı henüz belirlemedik ama nerde rahat edebileceksek, huzur bulabileceksek oraya gideriz" ifadelerini kullandı.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi - Magazin haberleri

    "MÜKEMMEL BİR ATMOSFER"

    Birlikte uzun bir yola girdiklerini ifade eden Dörter, "Bügün bu uzun yolu taçladırdık. Çok mutluyuz. Her şey çok güzel, ailelerimiz burada. Mükemmel bir atmosfer var burada" şeklinde konuştu.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi - Magazin haberleri

    "ARADAN 8 YIL GEÇTİ AMA HALA ÇOK HEYECANLIYIZ"

    Çıtak ise, "Pandemi girdi araya ama böyle olması daha güzel oldu. Her şey çok güzel ve çok mutluyuz. Aradan 8 yıl geçti ama hala çok heyecanlıyız" açıklamasını yaptı.

    Dilan Çıtak Tatlıses, ardından, "Düğüne herkes geldi. Nikah şahitlerimiz Tan Taşçı, Erhan Bayrak ve Polat Yağcı oldu" dedi.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi - Magazin haberleri

    DÜĞÜNE 'TATLISES' DAMGASI

    Ayrıca geceye ünlü türkücü, damgasını vurdu.  Nikah memuru, Dilan Çıtak'a, "Levent Dörter'i eş olarak kabul ediyor musun?" sorusunu yöneltti. Tam bu sırada araya giren İbrahim Tatlıses, kızının yerine "Hayır!" cevabını verdi. Davetliler kahkahaya boğulurken, o anlar da sosyal medyada paylaşıldı.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi - Magazin haberleri

    NİŞANDA TALİHSİZ OLAY!

    Öte yandan nişan pastasını kestikten sonra pistte dans eden çiftin başına talihsiz bir olay gelmişti. Şaşkınlığını gizleyemeyen Çıtak, "Gözüm gibi baktığım elbisemdi ama tek kızamayacağım şey köpekti. Köpek benim en hassas noktam. Tuvaletini yaptı. Şimdi ben buna nasıl kızayım?" demişti.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi - Magazin haberleri

    "DÜĞÜN GİBİ NİŞAN OLDU"

    "Düğün gibi nişan oldu" diyen Dilan Çıtak Tatlıses, "Çok fazla hayal kurduk, pandemi girdi araya. Bütün sevdiklerimiz yanımızda olsun, babamla barışalım..." ifadelerini kullanarak, duygularını dile getirmişti.

    Levent Dörter ise, "Annem, anneannem ve babam eksik ama inşallah eylül ayında hep beraber olacağız" demişti.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi - Magazin haberleri

    "İBRAHİM TATLISES BENİ EVLADI GİBİ SEVDİ"

    Dörter ardından "İbrahim Tatlıses'ten kız istemenin zorlukları vardı ama beni evladı gibi sevdi. O zorlukları aştım" şeklinde konuşmuştu.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile Levent Dörter evlendi - Magazin haberleri

    "BİR BABA OLARAK ELİMDEN NE GELİYORSA YAPACAĞIM"

    Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'in nişan yüzüklerini takan İbrahim Tatlıses, gazetecilere, "Bana 'Mutlu musunuz?' diye sormayın" ifadelerini kullanarak, takılmıştı.

    Ünlü türkücü, "Her baba ne sorulursa sorulsun böyle bir günde 'Mutluyum' der. Çok mutluyum, Levent de çok düzgün ve terbiyeli bir çocuk. Ben de bir baba olarak elimden ne geliyorsa yapacağım tabii ki. Düğünde görüşürüz..." açıklamasını yapmıştı.

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