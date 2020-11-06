İbrahim Yıldız: Beşiktaş gücünü yitirmiş

"Beşiktaş gücünü yitirmiş" 0:00 / 0:00

Sezona iyi başlangıç yapamayan Beşiktaş'ın görüntüsü iç açıcı değil.

Gaziantep karşısında sergiledikleri oyun vasatın üstüne çıkamadı.

İkinci yarı 10 kişi kalmaları elbette sıkıntılı bir durumdu. Ancak ilk yarı oynadıkları oyuna ne demeliyiz?

45 dakika süresince bir atak vardı doğru dürüst. Latin'in direkten dönen şutu dışında akılda kalan doğru dürüst bir pozisyon izleyemedik.



Bu nedenle 'on kişi kaldık yenildik savunması' ancak kendilerini kandırmaktan öteye gitmez.

Beşiktaş kadrosunu yenilemiş. Ancak gidenlerin yeri dolmuş mu?

Görünen bir gerçek var ki gelenler içinde Aboubakar'ı saymazsak doğru dürüst bir oyuncu yok. Kısacası oyuna ağırlığını koyacak, maçı çevirecek bir isim göremedik.

Her iki bek ileri çıkamadıkları gibi adam kaçırma ve rakibin arkasında kalma sorunu yaşıyorlar.

Sergen Yalçın mutlaka takımı daha iyi tanıyordur.

Orta sahada ciddi bir problemle karşı karşıya oldukları ortada.

Atiba ilerleyen yaşına rağmen Oğuzhan ve Dorukhan'dan çok daha çalıştı. Mücadele etti. Pozisyonların içinde olmak için yırtındı bir anlamda.

Orta saha olmayınca ne pas trafiği yapabilirsiniz ne de oyun akışını sağlayabilirsiniz.

Doğru dürüst bir şut atılamadı. Kenar ortalar yoktu. Karambol bir oyun, amaçsız oyuncular. ü

Bu görüntü Beşiktaş'a yakışmıyor. Bir an önce kendilerine gelsinler.

Oynadıkları pasif ve yavaş oyun maç kazandırmaz.

Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamak zorunda. Yetenek kalite bir yana mücadele diye bir kavram var.

En azından bu çabayı göstersinler. Tempo, organizasyon, hızlı pas oyunu ancak kazanma arzusuyla gerçekleşir.

Milli maç arası eksiklikleri gidermek için önemli bir fırsat. Dileriz Beşiktaş bu fırsatı iyi değerlendirir.