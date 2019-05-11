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İbrahim Yıldız: Diagne şampiyonluğun kapısını açtı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! Sarı-kırmızılılar 2-1 geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında Mbaye Diagne'nin iki golüyle mağlup ederken Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi. Yıldız, Senegalli yıldız için "Şampiyonluğun kapısını araladı" ifadelerini kullanırken hakem Serkan Çınar'ın tartışmalı kararlar verdiğine de vurgu yaptı

diagne

Çok zor bir maçtı Galatasaray adına… İkinci yarının en başarılı takımı tartışmasız Rizespor’du. Sahasında kolay kolay yenilmiyordu. Bu nedenle her takımın korkulu rüyası oldu…

Şampiyonluk yarışının en önemli takımı Galatasaray, Rize maçını alarak son iki haftaya avantajlı girmek amacındaydı… Tüm zorluklara karşın hedefe ulaşmayı başardılar… Şampiyonluklar yaşamış, bu duyguyu çok kez tatmış bir takım olarak skora endeksli bir oyun sergilediler…

Bu tür maçlarda iyi oyun, taktik, çeşitli senaryolar bir kenara kalkıyor. Sahaya çıkan oyuncuların rol üstlenmesi ve kazanmak için üst düzey bir performans ortaya koyması beklenir. Rizespor karşısında Sarı-Kırmızılı oyuncuların son dakikaya kadar bu amaç için bilendiklerini gördük…

En önemli ayrıntı ise, büyük oyuncuların sonucu nasıl etkilediğini izledik…

Devre arasında transfer edilen golcü Diagne, taraftarıyla barıştığı bir oyun çıkardı. En iyi performans sergilediği karşılaşmaydı. Bir penaltı kaçırmasına rağmen, ikinci penaltıyı gole çevirmesinden çok daha önemlisi galibiyet golünü atmasıydı. Topu takibi ve vurduğu kafa şutu tam bir golcüye yakışan ataktı. Gol sayısını 30 çıkaran Diagne bu golle şampiyonluk yolunu açan hatta kapıyı açan oyuncu oldu…

Büyük golcüler bu tür maçlarda ortaya çıkıyor. Kazanılan galibiyette rolünün büyük olduğu bir gerçek. En zor maçı Diagne’nin iki golü ile kazanmayı başaran Galatasaray, son iki haftaya büyük avantajla giriyor. Büyük bir kaza olmazsa Sarı-Kırmızılılar kupayı kaldıracak…

UNUTULMAYACAK MAÇ

Karşılaşmanın hemen başında gelen gol Galatasaraylı oyuncuları rahatlattı şüphesiz. Ancak bu maça büyük bir motivasyonla hazırlanan Rizespor pes etmek yerine kazanmak için her şeyi yaptı.

Her iki takım mücadele olarak büyük efor harcadılar. Tempo, ortaya koyulan performans, kaçan pozisyonlar heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Son yılların en unutulmayacak maçlarından biri izlendi. Final maçı gibiydi. Rizespor’u bu açıdan tebrik etmek gerekir. 10 kişi kaldıklarında bile golü düşündüler hatta attılar…

12 dakikalık uzatma anları büyük tempoda oynandı. Bu dakikalarda bireysel hatalar yanı sıra, büyük oyuncuların performansına da tanıklık ettik. Tıpkı Diagne’nin ortaya çıkması gibi…

Rizespor’un iki topunun direkten döndüğünü de unutmayalım. Zaten istatistikler her iki takım adına eşitlik gösteriyor. Atılan şutlar, rakip alanda topla buluşma, top kazanma, pas oranına bakıldığında üstünlük söz konusu değil…

Hikayesi bol bir karşılaşma izledik. Her anı başka bir heyecan içeriyordu. Oyuncuların stresli oluşu doğaldı. Büyük baskı vardı. Telaş ve zaman zaman yapılan hatalar bunun sonucu geldi…

Önemli olan bu maçı kazanmaktı Galatasaray adına. Tecrübeli ve yetenekli oyuncuların oyuna ağırlığını koyması onlar adına sonuç getirdi…

Rizespor’u kutlamak gerekir. Çok iyi oynadılar. Eksik kalmalarına karşın oyundan kopmadılar. Futbol şansı yanlarında değildi…
Emre’nin oyuna girdikten hemen sonra çok ciddi bir sakatlık geçirmesi oyuncu adına ve takımı adına büyük şanssızlıktı. Bir sezonda iki sakatlık yaşamak Emre adına büyük üzüntü şüphesiz…

Arkadaşları bu galibiyeti Emre adına kazanmak için büyük bir hırs yaptılar diyebiliriz…

SERKAN ÇINAR TARTIŞILAN KARARLAR VERDİ

Karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar, Diagne’nin kaçırdığı ilk penaltıyı tekrarlamalıydı. Atış yapıldığı esnada neredeyse tüm oyuncular ceza sahası içerisindeydi…

Emre’nin sakatlandığı pozisyonda, kırmızı kart ağırdı. Şut atan Rizesporlu oyuncu Emre’ye dokunmadı. Topa vururken Emre’nin rakibine hamlesi vardı. Ortamında etkisiyle hakem kırmızı kart gösterdi…

İkinci penaltı yine tartışmalıydı. Onyekuru’ya temas ne kadar fauldü? Pozisyona birkaç kez bakıldığında karar vermek zor gerçekten. Bu pozisyonun VAR’a gitmesi de ayrı bir tartışma konusu…

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