Tek kale oynadığı bir maçı kaybetti Fenerbahçe… Antalyaspor savunması bir duvar gibiydi. Sarı –Lacivertliler bu duvarı aşmakta başarılı olamadılar. Çok çalıştılar. Topla oynama süresi, oyun üstünlüğü gibi istatistikler Fenerbahçe lehineydi… Tüm bu iyi göstergelere karşın maçı kaybetmelerini anlamak elbette güç…

Oyunun analizi bir yana, orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun vermediği penaltı pozisyonu en çok tartışılan pozisyondu. Fenerbahçe yenik durumdayken, Isla’nın topu Diego Angelo’nun eline çarptı yön değiştirdi. El açıktı. VAR’a giden hakem Uğurlu “penaltı yok” dedi. Karşılaşmanın kırılma anı verilmeyen bu penaltıydı…

Bunun dışında, Ersun Yanal’ın diziliş hatalarını da söylemeliyiz. Bu kadar kapanan savunmaya karşı yapılacaklar belli. Öncelikle, savunma arkasına atılacak toplar hiç yapılamadı. Kenarlardan bindirme yapan oyuncular tek bir kez adam geçip orta yapamadılar. Bu ortaları ancak Deniz oyuna girdikten sonra görebildik…

ISLA İLE DİRAR ORTA YAPAMIYOR

Öncelikle, Isla ve Dirar el freni gibiydi. Takım atağa kalktığında, rakip savunma az adamla yakalanmışken, kenara inip orta yapma yerine topu yana ya da geriye vererek takımın gol şansını bitirdiler. Bir başka yapamadıkları ise tek bir topu havaya kaldıramadılar…

Ersun Yanal bu sorunu ikinci yarı yapacağı değişikliklerle çözebilirdi. Yaptığı hamleler doğru, ancak diziliş yanlışı vardı. Ozan’ı sağ beke çekebilir, Deniz’le ikinci yarıya başlayabilirdi.

Yüzde 75 topla oynamaya karşın, organize bir pozisyon, üretim göremedik. Antalya kalecisinin kurtardığı bir top dışında başka tehlike yaşamayışı, Sarı-Lacivertlilerin pozisyon eksikliğinin en belirgin göstergesiydi…

Orta sahada çok sayıda teknik oyuncu olmasının artısını göremedik. Emre, Gustavo aynı tür oyuncular. Forvete yardımları azdı. Çabaları vardı, ancak sorunu çözecek bir isim ortaya çıkmadı. Açıkçası ne bitirici bir oyuncu ne de problem çözecek bir başkasını göremedik. Buna karşın, son bölümde kaos ortamı yaşandı. Telaşla birlikte acemilikler izledik. Forvet oyuncularının doğru dürüst bir şutunu izleyemedik.

MEHMET EKİCİ GİBİ ETKİLİ BİR OYUNCU YOK

Oyunun genelinde mücadele, istek yüksekti. Ancak, sorunu maç sonuna kadar çözecek bir elin değmesi gerekiyordu. Bu da Ersun Yanal’a gözleri çeviriyor. Saha içinde yapacağı değişikliklerle skoru farklı hale getirebilirdi. Maçı çevirmek için daha gerçekçi hamleler yapılmalıydı. Bir başka not ise, Mehmet Ekici gibi duran top becerisi olan bir oyuncunun neden kadro dışı kaldığını anlamak zor. Fenerbahçe’de oynamak için büyük mücadele veren, yoğun eleştirilere hedef olan Mehmet Ekici bir kalemde silinecek bir isim miydi? Ersun Yanal’ın bu oyuncuya takıntısını anlamak gerçekten zor.

Bir başka sorun ise savunma göbeğinde giderilemeyen, çözüm bekleyen problem. Antalyaspor attığı golde iki stoperin nerede olduğunu gören var mıydı? Orta alanda oynayan Gustavo stopere alınabilir, Jailson tekrar orta sahaya çekilebilirdi.

EMRE ERKEN OYUNDAN ALINDI

Bu tür kapanan takımlara karşı, teknik özelliği olan oyunculara ihtiyaç olduğu bir gerçek. Savunma arkasına sarkan oyuncular her zaman savunmayı hataya zorlar. Bunu Fenerbahçe’de yapacak oyuncu ne yazık ki yoktu. Antalya stoperleri en güzel maçlarından birini oynadılar. Tüm hava toplarını kazandılar. Vedat, maç boyunca topu göremedi diyebiliriz. Bir başka hata ise Emre’nin erken oyundan alınmasıydı…

Kaybedilen maç sonrası eleştirilecek çok şey kendini gösteriyor. Önemli olan bu hatalardan ders çıkarmak. Şampiyonluk adayı bir takımın kendi sahasında çok rahat yeneceği bir takıma yenilmesi elbette taraftarı kızdırıyor. Üstelik, Antalyaspor her geldiğinde tehlikeli oldu. Kaleci Altay, 3 net gole izin vermeyerek farkı önledi açıkçası…

Maçın özeti; Rakip alanda oynanan, tek kale maça dönen bir maçı kaybetmek üzücü elbette. Verilmeyen penaltıya karşın, Fenerbahçe stoperleri hata yapmaya devam ediyor. İşi bitirecek, son vuruşu yapacak oyuncu yoktu. Doğru dürüst orta yapılamadı. Ersun Yanal, daha farklı bir dizilişle sonucu değiştirmeyi denemeliydi. Oyuncular ellerinden geleni yaptılar. Farklı görevlerle skoru lehlerine çevirebilirlerdi. Kaybeden Fenerbahçe’den çok teknik kadrodur…