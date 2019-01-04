Türk futbolunun en büyük sorunu mali disiplinsizlik… Kulüplerimiz son 20 yıldır borç batağında… Yöneticiler sorumlulukları olmadığından büyük borçları geride bırakıp, çekip gitmişler… Her gelen yönetim aynı bozuk düzene ayak uydurmuş… Sonuç, içinden çıkılmaz hale gelen ekonomik çöküş…
Futbol Federasyonu kulüplerin borçlarını yeniden yapılandırmak için büyük bir projeye imza attı. Bankalar Birliği ile ortaklaşa gerçekleştirilen girişim, ekonomik kriz içindeki kulüpleri kurtarmak için yepyeni bir atılıma imza attı…
Kulüp yöneticileri, Türkiye Bankalar Birliği ve Ziraat Bankası ile yapılan ortak toplantıda sorunlar masaya yatırıldı. Oluşturulan komisyon, ilk olarak tüm kulüplere ev ödevi verdi. Kulüpler, yıl sonuna dek gelir-gider bilançolarını hazırlayacaklar.
Her kulüp için ayrı bir plan hazırlanacak. Borçların 5 yıllık bir süreç kapsamında taksitlendirilmesi ilk hedef olacak… Türk futbolunu kurtaracak dev ekonomik proje, borçları yapılandırdığı gibi sıkı bir denetimde getirecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, bundan böyle hiçbir kulübün gelirinin üzerinde harcama yapamayacağını açıkladı…
Özetle, yöneticiler diledikleri gibi harcama yapamayacaklar. Kendilerini denetleyen bir kurum olduğunun bilinciyle hareket edecekler…
UEFA kriterleri ortada. Kendi içinde bu sorunları çözen kulüplerin UEFA ile sorunu da ortadan kalkmış olacak… Hemen şunu belirtmek gerekirse, Kasımpaşa, Göztepe, Sivasspor ve Medipol Başakşehir’in bu tür bir sorunu yok. Mali disiplini en iyi uygulayan kulüplerin yönetimi örnek alınmalı aslında. Hatta, Futbol Federasyonu borç batağında olan kulüplere 4 takımın yaptıklarını anlatmalı. Ve gelir-gideri dengeli olan kulüpleri ödüllendirmeli…
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.