Olaylı Galatasaray – Fenerbahçe maçının ardından yapılan açıklamaları şaşkınlıkla karşılamamak elde değil…

Başta yöneticilerin kendilerini haklı çıkarma “çırpınışları” bir yana, sanki kavgayı başlatan, yumruğu atan başkalarıymış gibi demeç üstüne demeç verenler spor adına yaşanan utanç gecesinin acısını daha da arttırıyor…

Gencecik bir spor sevdalısının ölümü bile susmalarına yetmiyor…

Ne yazık ki, utanma duygusu yerini hırsa ve intikama bırakmış…

Kim haklı kim haksız sorusundan çok, spor ahlakının hatta insanlığın yerlerde süründüğünü görüyoruz…

Berabere biten karşılaşmanın ardından yaşanan arbede sonrası beklenen, daha sağduyulu ve topluma barışçı açıklamalardı.

Her iki takımın yöneticileri, “olayları kınıyoruz, kim bu işin içinde yer aldıysa sporun barışçı ruhuna hakaret etmiştir. Federasyon ne ceza verirse versin, biz de ayrıca cezalandıracağız…” diyemedi. Bu cümleyi söyleyebilseler, gelecek adına umutlanacaktık. İşte, Türkiye’de bazı şeyler değişiyor, eski günler geride kaldı diyebilecektik…

Hatta, Ali Koç ile Mustafa Cengiz birlikte basın toplantısı yaparak, “sahada yaşanan arbedeyi kabul etmiyoruz. Ezeli rekabete yakışmadı. Bu kara günü yaratanlar dostluğumuzu engelleyemez…” diyebilseler tüm Türkiye ayakta alkışlardı…

Olmadı. Umudumuzu bir kez daha yitirdik…

İyi örnek yerine, kötünün daha da kötü olması için herkes elbirliği ile olayları körüklemeye devam ediyor…

Aklı başında bir adam yok mu?

Olmadığını gördük ne yazık ki… Üzülmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Futbolun kalitesini, marka değerini bu tür olaylar ve kısır çekişmelerle mi yükselteceğiz? Bundan sonra, çıkacak olayların sorumlusu bilinsin ki, maç sonu yapılan açıklamaların sahipleridir…

BÜYÜK CEZALARA HAZIR OLUN

Şimdi gelelim işin teknik tarafına.

Karşılaşmanın ardından yazılan hakem ve gözlemci raporları Futbol Federasyonu masasında. Ayrıca yayıncı kuruluşun görüntüleri defalarca izlendi. Öğrendiğimiz kadarıyla, her iki takım büyük cezalarla karşı karşıya. Ev sahibi Galatasaray cezaların büyüğünü alacak gibi. Başta, Hasan Şaş ve Fatih Terim belki de ilk yarıyı tribünden izleyecek…

Ndiaye, Soldado ve Jailson en az 5 maç cezayla karşı karşıya. Belhanda, Donk, Mutad Galatasaray’da ceza alacak başka isimler.

Fenerbahçe’de Skrtel ve Yiğithan’ın ceza alması bekleniyor…

Ayrıca, Galatasaray’ın sahasının kapatılması da söz konusu…

TERİM VE ŞAŞ NE ZAMAN OLGUNLAŞACAK?

Bugün Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak Galatasaray’ı lig’de zor günler bekliyor anlayacağınız. Eğer duyduğumuz cezalar verilirse, kadro kurmakta zorlanacaktır Sarı- Kırmızılılar…

“Keskin sirke küpüne zarar” sözü tam da yerine oturuyor. “İmparator” Fatih Terim soğukkanlı olsa, Hasan Şaş antrenör olduğunu unutmasa, olayları yatıştırıp bu kötü tabloyu bambaşka bir şekilde sonuçlandırabilirlerdi… Belli yaşa gelmiş bu isimlerden daha olgun hareket beklemekten daha doğal ne olabilir?

İster istemez akla şu soru geliyor. Galatasaray’da bir otorite boşluğu mu var? Teknik direktör Fatih Terim’in üzerinde bir otorite söz konusu mu? Yedek kulübesinin birçok maçta verdiği görüntü ne kadar Galatasaray’ı temsil ediyor? Sorularının yanıtını merak ediyoruz…

TRABZONSPOR VE BURAK YILMAZ

Futbolcular oyundan çıkmayı sevmez. Üstelik yıldız oyuncular bu kararlar karşısında hoşnutsuzluklarını belli ederler. Yüzlerinden, bakışlarından, hocalarına tavırlarından bunu anlamak mümkündür…

Futbolun doğasında vardır…

Ancak, Burak Yılmaz’ın yaptıklarını anlamak mümkün değil. Teknik direktör Ünal Karaman, Burak’ı oyundan almak istediğinde ortaya çıkan görüntüler hiç hoş değildi. Sahadan çıkmamak için el kol hareketleri, söylenmeleri yakışık almadı…

Bu olaydan sonra Burak Yılmaz ile Ünal Karaman arasında nasıl bir barış sağlanır bilemeyiz. Fakat, Trabzonspor ciddi bir sorunla karşı karşıya diyebiliriz. 3 büyüklerin döküldüğü bir sezon yaşanırken, Trabzonspor için ciddi bir fırsat var ortada. Bunu değerlendirmek varken, Burak olayı işi alt üst etti…

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