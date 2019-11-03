Kasımpaşa, son haftalar da aldığı sonuçlarla dikkat çeken Malatyaspor’dan son anda bir puan aldı. İlk yarıyı ev sahibi takım daha iyi oynayarak önde kapadı. İkinci yarı tempoyu arttıran ve fırsatları değerlendiren Malatya oyuna ortak oldu. Son dakikalara kadar maçı önde götürdü. Her iki takımın ofansif futbol anlayışı zevkli bir oyun izlenmesine neden oldu. Güzel bir maç, yüksek mücadele, atılan 4 gol, kaliteli bir karşılaşma taraftarlara seyir zevki yaşattı…

Kasımpaşa, önce VAR kararıyla ve sonra da kendi kalesine attığı golle rakibine 2 puan verirken, hakem Halis Özkahya’nın kararları da tartışıldı. Quaresma’nın ceza sahası içerisinde düşürülmesine sessiz kalırken, iki kez topun Malatyalı oyuncuların elle temasına “çarpma” değerlendirmesinde bulundu.

Her iki takım da maç sonrası hakemden şikayet ederken haksız değildi. Maçın tansiyonunu yükseltti. Kararlarında tutarsızdı. Kasımpaşa’nın penaltı yakınması, Malatya’nın ise taraflı diye şikayeti maçın bir başka notuydu…

İLK YARI KASIMPAŞA İYİ OYNADI

Karşılaşmanın ilk yarısı ilginç pozisyonlara sahne oldu. Ev sahibi takım net gol pozisyonları yakaladı. Koita’nın attığı şık bir gol vuruşu vardı. Golün başlangıcı Quaresma’nın ortası ile geldi. Portekizli oyuncu oynadığı zaman gerçekten çok etkili oluyor. Sağda, solda aldığı her topu rakip ceza alanı içine göndermesini ustalıkla gerçekleştiriyor. Tıpkı ilk golde olduğu gibi, sayılmayan gol vuruşunda da yine onun imzası vardı. Mustafa Pektemek’in yakın mesafeden sert vuruşunu kalecinin kurtarması, Koita’nın karşı karşıya kaldığı net gollük vuruşlar Kasımpaşa’nın etkili oynadığının göstergesiydi.

Teknik direktör Kemal Özdeş, topla çok oynama yerine, hızlı rakip arkasına atılan toplarla sonuca gitmek istedi. Haklı bir karardı. Malatya orta sahası daha iyi oyunculardan kurulu. Bunu aşmanın en gerçekçi yolu uzun toplarla pozisyona girmekti. Zaman zaman bu yöntem tehlike yarattı.

Daha önce de belirttiğimiz gibi Quaresma ne kadar çok topla buluşursa o denli tehlikeli oluyor. Böylesine usta bir karakteri en iyi şekilde değerlendirmek en doğru seçim. Portekizli oyuncu takımı sürükleyen önemli bir isim olarak yine kendini gösterdi…

Son haftaların başarılı takımı Malatyaspor da tıpkı Kasımpaşa gibi açık bir oyunu tercih edince, tempolu, güzel bir oyun izledik. Karşılıklı pozisyonlar izleyenleri heyecanlandırdı. Golcü kimliği ile dikkat çeken Malatyaspor ilk yarıda bu özelliğini gösteremedi. Bunun temel nedeni, Kasımpaşa savunmasının oldukça dikkatli olmasıydı. Disiplinli oynadılar. Alan savunmasını iyi yaptılar. Hata yapmamaya özen gösterdiler. Uzun süredir forma giymeyen kaleci Ramazan, yaptığı kurtarışlarla arkadaşlarına güven verdi…

MÜTHİŞ BİR İKİNCİ YARI

Bambaşka bir ikinci yarı izledik. 10 kişi kalan Malatyaspor, Sergen Yalçın’ın kırmızı kart görmesi atılan 3 gol. Son bölümü farklı ve heyecanlı kılan nefes nefese bir mücadele vardı. Gökhan’ın oyuna girmesi ile Malatya oyuna farkını koydu. Atakları başlatan Kasımpaşa savunmasını zor durumda bırakan oyuncu oldu. Oyun temposu oldukça yüksekti. Son haftaların iki başarılı takımı golü düşününce güzel bir mücadele ortaya çıktı. Güzel hareketler ve birbirinden ilginç pozisyonlar yaşandı. Malatya, geri dönüşü ve uzun süre galibiyeti sağlamasını bildi. Daha çok oyuna katkı yaptılar. Çok istekliydiler. İlk yarının aksine oyunda üstünlükleri vardı. Kasımpaşa son dakikalarda beraberliği sağlamak için çok çalıştı. İlk yarıyı önde bitirmenin keyfini çıkaramadılar. Aldıkları bir puanla yetindiler…