İbrahim Yıldız yazdı: Galatasaray'ın acelesi var!

Fazla değil daha 3 gün önce Perşembe akşamı, Avrupa mücadelesi veren Galatasaray, Ankara deplasmanından 3 puanla dönüyor.

Zorluk derecesi yüksek, tempolu ve yorucu bir karşılaşmanın ardından Sarı-Kırmızılıların zorlanacağı bekleniyordu. Rakip Ankaragücü her zaman tehlike yaratacak bir özelliğe sahipti. Üstelik, cezası biten taraftar tribünleri doldurmuştu.

Zeminin bozukluğu da çok tartışılan bir konuydu maç öncesi. Tüm bu somut örnekler yorumcuların tahminlerini şekillendirdi. Ancak, öngörüler tutmadı.

Çünkü, sahada öyle harika bir Galatasaray izledik ki aman aman. Futbolcular, bu işi uzatmanın anlamı yok. Biran önce şu maçı bitirip işimize bakalım dercesine ilk yarı maçın fişini çektiler.

REKLAM

İlk dakikadan itibaren rakip alana yerleşen Sarı-Kırmızılılar, ev sahibi takıma oynama fırsatı hatta pas yapma şansı bile tanımadı. İlk 45 dakika atılan 9 korner, 22 şut, ceza sahasında 31 kez topla buluşma ve 3 gol maçın yorumunu en iyi şekilde özetliyor aslında.

Sparta Prag maçının ardından bu kadar iyi oynamayı nasıl başardılar diye düşünmek yerine, sahadaki oyuna bakmalıyız. Takım olarak müthiş bir istek, kazanma arzusu, mücadele gücü ve coşku taraflı tarafsız herkesi şaşırttı.

Önde yapılan baskı karşısında eli ayağına karışan Ankara ekibi, pas yapmayı bir yana bırakın topa vurmaktan bile aciz kaldı. Topu taca atarak, uzun vurmaya çalışarak Galatasaray’ı durdurmayı düşündüler. Gerçi düşündüklerini yapamadıklarını gördük. Galatasaray bu yarıda skoru çok daha farklı yapabilirdi. 3-0 yeter diye düşündüler sanırız.