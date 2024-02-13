İbrahim Yıldız yazdı: Kötü oyun bir puan
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız mücadeleyi değerlendirdi
Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor’la puanları paylaşırken oyun olarak vasatın altında kaldı.
Siyah-Beyazlılar istenilen performansı yakalamaktan çok uzak. Sezon başından bu yana süren sorunların yansımasını Kayserispor maçında da izledik.
Teknik direktör Santos, geldiğinden bu yana takıma olumlu anlamda bir katkı yaptı mı sorusu henüz tam olarak karşılık bulmaktan uzak.
Bu konuda Santos’u eleştirmek ne kadar doğru açıkçası karar vermekte zor. Nedeni, çok açık. Beşiktaş takımı yanlış kurulan bir orkestra gibi. Böyle olunca istenilen müzik ortaya çıkmıyor. Farklı sesler kulağı tırmalıyor, rahatsız ediyor.
Yeni yönetim, bu durumu çözmek için 3 önemli transfer yaptı. Uyumu sağlayacak, taraftarı mutlu edecek, heyecanı yükseltecek 3 isim. Kayserispor karşısında yenileri izleme fırsatını bulduk.
İlk maçları olmasına rağmen, olumlu not aldılar. Worrall, Muci ve Al-Musratı aranan kan gibi duruyorlar. Eksik kadroya nefes oldular bir ölçüde.
Sakat oyuncuların takıma katılmasıyla birlikte farklı bir Beşiktaş izleyeceğimizi söylemek gerçekçi olur.
Tek sorun, Santos’un biraz demode olan oyun planı. Daha çok savunma güvenliğine önem veren Portekiz’li teknik adam, alışılagelen ofansif oyuna döner mi? Bilinmez.
İdeal kadro kurulduğunda forvette vazgeçilmez isim elbette Semih olacaktır. Cenk ve Muleka bu sezon idare edebilir. Ancak, yeni sezon planında büyük ihtimalle olmayacaklar.
Santos’un bir başka arayışı ise savunma hattında. Necip dışında sürekli değişkenlik gösteren bir defans arayışı var. Bu sorunu çözmek zorunda.
Her şeye karşın, mart ayıyla birlikte Beşiktaş’ın daha iyi bir takım olacağı ve farklı oyunla taraftarını mutlu edeceğini düşünüyorum.
Kayserispor karşılaşmasına gelince; çok kötü bir Beşiktaş izledik. İlk 45 dakika sahada bile yoktular dersek abartmış olmayız.
Cenk, Muleka ve Semih’ten kurulu forvet ya da 3 santrafor sahada var mı yok mu belli değildi. Bunun nedeni orta sahanın verimsiz oluşuydu. Pas oyunu olmayan, üretimin vasatın altında kaldığı bilinçsiz oyun anlayışı rakip ceza alanına girmeyi zorlaştırdı. Forvet oyuncularına olumlu bir top atmak bile güç hale geldi.
Şaşırtıcı olan Gedson gibi yetenekli bir oyuncunun aldığı her topu, kaleye götüreceğine sahayı enlemesine oynamasıydı. Orta sahadan top gelmeyince gol umudunu bırakın pozisyona girmek bile hayal oldu açıkçası.
Santos, uzun topla oynatmayı düşünüyor. Atılan her top karmaşa yaratmaktan öteye gitmedi. Kaybedilen bu hava toplarını Kayserispor savunması zorlanmadan kazandı. Kendileri için atak olarak geri dönüşüm sağladılar.
Kayserispor’a çok sayıda verilen pozisyon dikkat çekerken, 10 maçtır kazanamayan bir takıma karşı daha enerjik bir oyun çıkaramadılar. Heyecansız, ritimsiz, mücadele gücü zayıf, pozisyon sayısı
Yetersiz, organizasyonsuz maçta Beşiktaş’ın aldığı bir puan başarı olarak düşünülmeli.