ICA İçtaş Altyapı'dan 405 milyon dolarlık proje bonosu ihracı

IC Holding grup şirketlerinden ICA İçtaş Altyapı A.Ş. (ICA), bir Kamu-Özel-İşbirliği (KÖİ) projesi olan Sarıyer-Kilyos Tüneli kapsamında 405 milyon Amerikan Doları tutarında Proje Bonosu ihracını başarıyla tamamladı. Yıllık yüzde 7,536 kupon oranına sahip olan bono, 31 Ekim 2027 vadeli olarak yapılandırıldı.

Uluslararası yatırımcılara yönelik hazırlanan bonodan sağlanacak kaynağın tamamı proje yapımında kullanılacak. Uluslararası IFC standartlarına uyumlu çevresel ve sosyal etki analizleri başarıyla tamamlanan Sarıyer-Kilyos Tüneli’nin yapımını IC İçtaş İnşaat üstlenecek.

Sarıyer - Kilyos Tüneli, sadece ulaşım açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda olası İstanbul depremine karşı tahliye ve kurtarma planları için de kritik bir rota olarak konumlanıyor.

REKLAM

Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinin Türkiye’de KÖİ altyapı projelerinin yapım aşamasında bonoyla finanse edilmesi açısından bir ilki temsil ettiğini vurgulayan IC Holding CFO’su İsmail Birkan Özen; “Türkiye’deki altyapı projelerine uzun vadeli ve sürdürülebilir yatırımlar sağlama vizyonunu ortaya koyması açısından çok önemli olan Sarıyer-Kilyos Tüneli projesinin, gelecekteki benzer yatırımlara da model olmasını diliyoruz. Grubumuzun üstleneceği farklı projelerin finansmanında da değerlendirmeyi planladığımız bono ihracıyla, yüksek miktarda yatırım gerektiren yeni faaliyetlerimizi hayata geçirmeyi hedefliyoruz.”