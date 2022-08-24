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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri!

Transfer için dört bir koldan çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da beklenen müjdeyi İtalyanlar verdi1 Bir süredir Mauro Icardi ile msasada olan sarı-kırmızılılardaki sıcak gelişme yüzleri güldürdü! Öte yandan Galatasaray'da kanat transferinde yeni bir isim gündeme geldi! Takımdan ayrılması beklenen oyuncularda da sıcak gelişmeler yaşanıyor... İşte Galatasaray'da son dakika transfer haberleri

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  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Spor Toto Süper Lig'in ilk üç haftasında 6 puan toplamasına karşın sadece 2 gol atabilen Galatasaray'da hedef santrfor transferi...
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Ön bölgeye mutlaka takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılarla ilgili flaş gelişmeyi İtalyan basını duyurdu!
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Geçen günlerde İstanbul'a gelen Mauro Icardi'nin menajeri olan Wanda Nara ile sarı-kırmızılı idarecilerin bir araya geleceği belirtildi.
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Özellikle oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle bir adım geride duran sarı-kırmızılara İtalyan basınında çıkan habere göre müjdeli haber geldi.
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Haberde Icardi'ye Galatasaray'ın 3 milyon Euro maaş vereceği kalan kısmını ise PSG'nin karşılayacağı ifade edildi.
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Geçen sezon PSG'de 30 maça çıkan Arjantinli yıldız 5 gol kaydetti. Bu sezon yeni bir yapılanmaya giden Paris ekibi, Icardi'nin maliyetinden çıkmayı planlıyor.
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Arjantinli futbolcunun sözleşmesi PSG ile 30 Haziran 2024 yılında sona erecek.
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    CİMBOM'A İSPANYOL BOĞASI!

    Ümraniyespor maçının ardından üç transfer hedeflerinin olduğunu söyleyen Okan Buruk, sarı-kırmızılı idarecilerle bir araya gelerek transfer raporunu sunarken yöneticiler de son durumu Buruk'la paylaştı.
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sarı-kırmızıların takviye yapmayı planladığı kanat bölgesine alınacak oyuncunun tipik bir kanat olmasını istemeyen Buruk, 10 numarada da oynayabilecek bir yıldızın kadroya katılmasını istedi. 
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Bu gelişmeler üzerine Galatasaray'ın gündemine Suso'yu aldığı iddia edildi.
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro olan 28 yaşındaki Suso için Sevilla'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin iletildiği de öne sürüldü.
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Oyuncuyu 2020'de 21 milyon Euro'ya transfer eden Sevilla'nın, geçen sezon sadece 12 maça çıkan Suso'nun performansından memnun olmadığı ifade edilirken Galatasaray, İspanyolların teklifini beklemeye geçti.
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    YERLİLERE TALİPLER VAR

    Bu sezon yeni bir yapılanmaya giden ve ilk 11'ini büyük ölçüde değiştiren Galatasaray'da yerli oyuncular da forma şansı bulamaması sonrasında gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Orta sahada Lucas Torreira, Sergio Oliveira ve Midtsjö'den oluşan üçlüden kurmak isteyen ve 10 numara bölgesinde ise Dries Mertens'le sahaya çıkmayı planlayan Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın bu durumdan mutsuz olduğu öğrenildi.
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    İki oyuncuya da Süper Lig'den birçok kulüpten tekliflerin geldiği ifade edilirken hem Berkan'ın hem de Taylan'ın bunları değerlendirmeye aldığı ve şartların oluşması durumunda ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Ömer Bayram ve Oğulcan Çağlayan'ın ise kısa süre içerisinde kulüpten ayrılması bekleniyor. 
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    CICALDAU İÇİN TEKLİFLER GELDİ!

    Galatasaray'da bekleneni veremeyen Alexandru Cicaldau'ya da teklifler geliyor. 
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un Rumen yıldızı kiralamak için teklif yaptığı iddia edilirken İtalyan basını da Cicaldau'yu Sampdoria'nın talip olduğunu öne sürdü.
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Sampdoria'nın transfer için Galatasaray'a 5 milyon euro önerdiği ancak bu rakamın geri çevrildiği belirtildi.
  • Galatasaray forvet transferinde sona yaklaştı! Mauro Icardi KAP bildirimi geliyor mu? - Son dakika Galatasaray transfer haberleri

    Galatasaray'ın, geçen sezon 6.5 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı futbolcu için beklentisinin 7.5 milyon euro olduğu ifade edildi.

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