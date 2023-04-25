Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi bir dargın bir barışık aşk yaşadığı ünlü model Wanda Nara, ile yayınladığı son müstehcen pozuyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü futbolcunun yaptığı paylaşım Galatasaraylı taraftarlar tarafından binlerce yorum aldı.