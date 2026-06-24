İçişleri Bakanı Çiftçi, Sağlık Bakanı Memişoğlu ile görüştü

Bakan Memişoğlu'nu Sağlık Bakanlığı'nda ziyaret eden Çiftçi, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların huzuru, güvenliği ve kamu hizmetlerine daha hızlı erişimi noktasında yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdiklerini belirtti.

Görüşmede, vatandaşların acil durumlarda devletin yardım eline daha hızlı ulaşmasını sağlayan "HAYAT 112 Acil" mobil uygulaması, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, bağımlılıkla mücadele ve toplum sağlığını yakından ilgilendiren konularda kurumlar arasındaki işbirliğinin artırılması başta olmak üzere birçok konuda istişarelerde bulunduklarını aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, güçlü kurumlar arasındaki eş güdümü daha da pekiştirerek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla aziz milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Nazik ev sahipliği dolayısıyla Sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum. Allah, devletimize güç, milletimize sağlık ve esenlik, ülkemize huzur ve bereket nasip eylesin."