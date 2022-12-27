Tartıştığı kızını boğan babanın ifadesi ortaya çıktı!

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde öldüğü belirlenen İclal Şimşek´in boynunda izler tespit etti.

Şimşek´in babası Kadri Koyun (44), annesi M.K. (39) ve kardeşleri Ö.K. (25) ile M.K. (16) Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

İclal Şimşek´in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede elde edilen deliller, aile üyelerinin ifadeleri ve ardından kendi itirafıyla Kadri Koyun, kızını evde yalnızken uyuduğu sırada boğduğunu itiraf etti.

Baba Kadri Koyun ifadesinde, İclal Şimşek´in 2 yıl önce evlenerek Mersin´e yerleştiğini, eşiyle yaşadığı sorunların ardından tekrar baba evine döndüğünü belirtti. Zaman zaman şehir dışına çıkıp kalan, daha sonra yine baba evine dönen İclal Şimşek ile ailesinin bu nedenle sorunlar yaşadığı bildirdi.

"BANA SEN KARIŞAMAZSIN' DEDİ"

Kadri Koyun'un ifadesinde, kızının çevreden duyduğuna göre içkili mekanlarda çalıştığını, sürekli evden kaçarak aylarca eve gelmediğini, o akşam da il dışına gideceğini söylemesi üzerine tartıştıklarını, tüm bu olanları hazmedemediğini ve öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

"KOLUNDAN TUTUP YERE YATIRDIM"

Olay günü yaşananları ve cinayeti detaylı anlatan baba Koyun, "Bana sen karışamazsın' dedi. Tartışma çıktı aramızda. Odadan çıkmaya çalıştığı sırada kolundan tutup yere yatırdım.

ÖLDÜRÜP ÜZERİNE BATTANİYE ATTI

İki elimle boğazını sıktım. Nefessiz kalınca öldüğünü düşünerek kapıya sırtı dönük vaziyette yan yatar şekilde yatırarak üzerini battaniye ile örttüm.

"NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİLDİ"

Niyetim kızımı öldürmek değildi. Bir anlık sinirle boğazını sıktım. Ancak kendimi kontrol edemediğim için ölümüne sebep oldum” dedi.

"EŞİME, BENİM YAPTIĞIMI SÖYLEME DEDİM"

Odadan çıktıktan sonra diğer odada kalan eşine İclal’i öldürdüğünü söyleyen baba Koyun, “Eşime çocuklarımı alıp anneannesine gitmelerini söyledim. Eşim ve çocuklarım evden çıkmadan ben evden çıktım. Kaynanama gittim. Daha sonra eşim ve çocuklarım da yanıma geldi. Eşime biraz oturduktan sonra eve gidip polisi aramasını ancak benim yaptığımı söylememesini söyledim.

"KIZIMIN EŞYALARINI SİNİRLE YAKTIM"

Eşim eve gittikten sonra polisi arayıp bana bilgi verdi. Ben de eve geldim. İlk etapta görevlilere kimin yaptığını bilmediğimi söyledim. Ancak kızımı ben öldürdüm. Kızımın eşyalarını da sinirle yaktım. Pişmanım” dedi.

3 GÜN ÖNCE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada İclal Şimşek´in 3 gün önce paylaştığı son görüntüleri ortaya çıktı. Şimşek´in, sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde, sözleri `Seni üzer dediler, oysa ki ben sırtımı sana dayamıştım. Sen herkesi haklı çıkardın´ şiirine eşlik ediyor.

Otopsi işlemlerinin ardından dayısı tarafından teslim alınan İclal Şimşek´in cenazesi Yeniköy Mezarlığı´nda toprağa verildi.