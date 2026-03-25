        Haberler Sağlık "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında en çok kilo verilen il İstanbul oldu | Sağlık Haberleri

        "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasında en çok kilo verilen il İstanbul oldu

        Sağlık Bakanlığınca yürütülen "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında en çok kilo verilen iller, İstanbul, Denizli ve Van oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2026 - 22:29 Güncelleme:
        Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte en çok kilo veren il

        Bakanlığın açıklamasına göre, 10 Mayıs-10 Temmuz 2025'te gerçekleştirilen kampanyada 10 milyon vatandaşa ulaşılarak, boy ve kilo ölçümleri yapıldı, beden kitle indeksleri tespit edildi.

        Ölçümler sonucunda "fazla kilolu" çıkanlar, ücretsiz beslenme danışmanlığı için Sağlıklı Hayat Merkezlerine (SHM) yönlendirildi.

        Kampanya sonrası SHM'lerdeki ilk çıktılar toplandı. Verilere göre, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde takiplerini yaptıran yaklaşık 211 bin kişi, yaklaşık 513 bin kilo (513 ton) verdi.

        SHM'lere yaptıkları başvuru sonrası kişiye özel hazırlanan programa uyarak düzenli kontrollerine devam eden en fazla danışan sayısı, 13 bin 75 ile İstanbul'da kaydedildi. İstanbul'u, 10 bin 901 danışanla Antalya, 8 bin 738 danışanla Van izledi.

        SHM'lerde kişiye özel hazırlanan beslenme programları ve rutin kontroller sonucunda en çok kilo verilen iller, toplam 51 bin 81 kilogramla İstanbul, 35 bin 113 kilogramla Denizli, 27 bin 634 kilogramla Van oldu.

        Verilen ortalama kiloya göre ise Bartın, Edirne, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kayseri, ilk 5 şehir arasında yer aldı.

        10 MİLYON KİŞİNİN YAKLAŞIK YÜZDE 45'İ FAZLA KİLOLU ÇIKTI

        "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" ölçüm sonuçları doğrultusunda belirlenen vücut kitle indekslerine göre, katılımcıların yaklaşık yüzde 45'inin fazla kilolu, yüzde 25'inin obezite sınırları içerisinde olduğu tespit edildi. 5,5 milyondan fazla kişi, tercihleri doğrultusunda birinci basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

        Sağlık Bakanlığına bağlı SHM'lerin yanı sıra Toplum Sağlığı Merkezleri ve Obezite Merkezlerinde fazla kilo sorununun çözümüne yönelik ücretsiz beslenme danışmanlığı ile fiziksel aktivite ve psikolojik danışmanlık desteği veriliyor.

        Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ülkede bu kampanyayla 10 milyon kişinin kilosunu ölçtüklerini belirtti.

        Memişoğlu, kampanyaya katılarak Sağlıklı Hayat Merkezlerinde takip edilen 211 bin kişinin ideal kilosuna ulaştığını kaydederek, "Şimdiye kadar Türkiye'de bu kampanyayla 513 bin kilo verildi" ifadesini kullandı.

