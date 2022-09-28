İdrar yanmasının çok fazla nedeni olmakla beraber; su tüketiminin az olması, sigara ve alkol tüketmek, idrar yollarının üşütülmesi öne çıkan sebeplerdendir. Mevsim geçişlerinde daha fazla görülen bir hastalık olan idrar yanması bazen idrar yolu enfeksiyonu ile beraber de ortaya çıkabilir. Hemen geçmeyip idrar esnasında canı yakan bu hastalık ilerlediğinde daha olumsuz şeylere neden olabilir.

Evde uygulanabilecek çeşitli yöntemlerle kolayca geçmesi mümkün olan bu hastalık eğer her şeye rağmen geçmiyorsa yine de bir doktorla görüşmek faydalı olacaktır. Çoğunlukla su tüketimin arttırılması idrar yanmasını rahatlatacaktır. Fakat yanma ile beraber enfeksiyon da varsa antibiyotik kullanılması gerekebilir. Bu içeriğimizde idrar yanması neden olur, nasıl geçer? İdrar yanmasına ne iyi gelir? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte idrar yanması ile ilgili tüm merak edilenler…

İdrar Yanması Neden Olur?

İdrar yanması çok can sıkıcı bir problemdir. Peki idrar yanması neden olur? Genellikle idrar yolunda oluşan iltihap yüzünden görülen idrar yanması sıvı tüketiminin az olması nedeniyle de görülebilir. Bu yüzden idrar yanmasının geçmesi ve bir daha oluşmaması için su tüketiminin arttırılması gerekir. Su mesanedeki iltihabı temizleyerek arındırır.

Bu sayede idrar kanalından mikrop ve bakteriler temizlendiği için yanma da geçer. Bazen gazlı içecekler ve baharatı fazla besinlerin fazla tüketilmesi de idrar yanmasına yol açabilir. İdrarın bekletilmesi de oldukça yanlıştır. Uzun süre bu davranış sergilendiğinde idrar yanması oluşabilir. Alkol ve sigara tüketiminin fazla olması da idrar yanması nedenleri arasında görülür.

İdrar Yanması Nasıl Geçer?

İdrar yanması görüldüğünde çok can sıkıcıdır ve kolaylıkla da geçmediği için pek çok kişi idrar yanması nasıl geçer? Diye merak etmektedir. İdrar yanmasından kurtulmak için çeşitli alternatif yöntemler vardır. Bunların başında su ve sıvı tüketiminin arttırılması gelmektedir. Çünkü çoğunlukla idrar yanmasının temel nedeni su tüketiminin az olmasının. Su tüketimi arttırıldığında yanmanın azaldığı görülecektir. İdrar yanması kadınlarda üşütme yüzünden de görülebileceği için bacak ve ayakları sıcak tutmak da idrar yanmasını geçirecektir. Hatta soğuk havalarda sıcak su torbasını ayak altına koymak da faydalı olacaktır. Bunların yanında eğer gerekiyorsa antibiyotik de kullanılabilir.

İdrar Yanmasına Ne İyi Gelir?

İdrar yanmasına ne iyi gelir? Sorusu özellikle bu sorundan mustarip olan kişiler tarafından çok fazla sorulmaktadır. Öncelikle tuvalette temizliğe özen gösterilmesi idrar yanmasına iyi gelir. Su tüketimi de arttırılmalıdır. Böylece mesane temizlendiği için yanma geçer. Gazla ve baharatlı besinler tüketilmemelidir. Alkol ve sigara tüketimi azaltılmalıdır. Bunların dışında bazı durumlarda idrar yanması bütün bu yapılanlara rağmen geçmez. Böyle bir şey olursa da ihmal etmeden doktora gitmek gerekmektedir. Çoğunlukla doktorlar idrar yanması için antibiyotik verirler ve kısa zamanda yanma geçer.

İdrar Yanması İçin Hangi Doktora Gidilir?

İdrar yanması oldukça rahatsız edici bir durumdur. Evde uygulanabilecek çeşitli yöntemlerle bu sorundan kurtulmak mümkündür. Fakat bazı durumlarda idrar yanması yapılan her şeye rağmen geçmez. Böyle durumlarda da ihmal etmeden uzman bir doktorla görüşmek gerekir. Peki idrar yanması için hangi doktora gidilir? İdrar yanması için genellikle üroloji doktorlarına gitmek gerekmektedir.

İdrar Yanmasına Kekik Suyu İyi Gelir mi?

İdrar yanması için çeşitli bitkisel yöntemler vardır. Bu şekilde uzun vadede idrar yanmasından ve tekrar etmesinden korunabilir. İdrar yanmasına kekik suyu iyi gelir mi? Sorusu da bu yüzden sorulmuştur. Kekik suyu idrar yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği için yanmaya da iyi gelir.