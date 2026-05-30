Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.662,75 %-1,64
        DOLAR 45,8532 %-0,02
        EURO 53,4834 %0,06
        GRAM ALTIN 6.687,67 %0,85
        FAİZ 43,74 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 110,94 %-0,58
        BITCOIN 73.446,00 %-0,19
        GBP/TRY 61,7299 %0,08
        EUR/USD 1,1659 %0,07
        BRENT 91,12 %-1,70
        ÇEYREK ALTIN 10.934,34 %0,85
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ'den savaşın ekonomik etkilerine karşı uyarı

        IEA, IMF, Dünya Bankası ve DTÖ'den savaşın ekonomik etkilerine karşı uyarı

        Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) başkanları, Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi, enerji ve ticarete etkilerine yönelik uyarılarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 10:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Savaşın ekonomik etkilerine karşı uyarı

        Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) başkanları, Orta Doğu'da devam eden savaşın etkilerine karşı kurumsal müdahaleyi en üst düzeye çıkarmak amacıyla nisan ayında oluşturulan üst düzey koordinasyon grubunun çalışmaları kapsamında 28 Mayıs'ta bir araya geldi.

        Söz konusu toplantının ardından dört kurum tarafından yapılan ortak açıklamada, savaşın ülkeler ve bölgeler genelinde enerji arzı, gıda güvenliği ve ekonomik faaliyetler üzerinde "önemli ve oldukça asimetrik" etkiler yarattığına dikkat çekildi.

        Açıklamada, "Küresel ekonomi dayanıklılık göstermeye devam etse de, çatışmanın etkileri, daha yüksek yakıt ve gübre fiyatları, artan belirsizlik, istihdam ve geçim kaynaklarına yönelik riskler yoluyla en savunmasız ülkeleri orantısız bir şekilde etkiliyor. Birçok ülke ekim sezonuna girerken artan gübre fiyatları bilhassa endişe verici." ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanan büyük arz kaybına yanıt olarak küresel petrol stoklarının rekor bir hızla azaldığına işaret edilen açıklamada, "Gemi trafiği akışı normale dönmezse, kuzey yarım kürede yaz aylarındaki en yüksek petrol talebi öncesinde küresel petrol stoklarının hızla tükenmeye devam etmesi, yakıt güvenliği, piyasa koşulları ve daha geniş çaplı ekonomik dayanıklılık açısından giderek artan riskler oluşturacaktır." değerlendirmesi yapıldı.

        ŞEFFAFLIK VE KOORDİNASYON VURGUSU

        Açıklamada, en çok etkilenen ülke ve bölgelerdeki durumu değerlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine yönelik destekleri koordine etmek amacıyla bu toplantının gerçekleştirildiği belirtilerek, çok taraflı ve iki taraflı eylemler yoluyla kolektif desteği artırma seçeneklerinin masaya yatırıldığı aktarıldı.

        Açıklamada, gübre tedarik zincirlerinin, enerji ve ekonomi alanındaki gelişmelerin yakından izlenmesinin önemi vurgulandı.

        Bu doğrultuda, şeffaflığı teşvik etmek, alınan dersleri paylaşmak ve ortaya çıkan riskleri belirlemek amacıyla hükümetlerin çatışmanın ekonomik etkilerini ele almak için aldığı önlemlerin takip ve analiz edildiği kaydedilen açıklamada, "Durum geliştikçe yakın temas halinde kalacak, en çok etkilenen ülkeleri ve küresel ekonomik istikrarı desteklemek için çabalarımızı koordine etmeyi sürdüreceğiz." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayram tatilcilerinin dönüş yolculuğu başladı

        9 günlük bayram tatilinin bitmesine sayılı günler kala, tatilciler dönüş yolculuğuna erken başladı. Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        TEM Otoyolu ve D-100'de uzun araç kuyrukları!
        Ekibini doğurtmuş!
        Ekibini doğurtmuş!
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        ABD yargısından 'Trump' kararı: İsmi çıkarılacak
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev final!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Erkek şiddeti her yerde... Kadın dayanışması!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        "Hayallerimiz çok büyük olmalı"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        Sezonu açtılar
        Sezonu açtılar
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        3 bölgede sağanak var! Bugün hava nasıl olacak?
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Anne ve 2 çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Yıldırım'dan teknik direktör ve Cherif açıklaması!
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Bir çocuğundan daha darbe yedi
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Herkes onun yüzdüğünü sanıyordu... Ama hareket etmiyordu!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Tedesco'ya sürpriz talip!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        Daha 16 yaşındaydı... Doğum gününde ölüme gitti!
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İstanbul'un kayıp köşkü yeniden ayağa kalkıyor
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma
        İkisi de saat: 14.00 dedi... CHP'de 2 ayrı bayramlaşma