İETT zammı konusu uzun zamandır milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyordu. İstanbul’da ulaşım ücretlerine zam tartışması hakkında yeni bir gelişme yaşandı. UKOME Nisan Toplantsının ardından İBB’nin zam teklifini kabul etti. Toplu taşıma ücretlerine 6 Nisan tarihi itibariyle yüzde 40 zam yapıldı. İstanbul’da toplu taşıma zammıyla birlikte minibüs, otobüs, metro, metrobüs ve taksi ücret tarifesinde de değişikliğe gidildi. İşte, İETT zammı sonrası güncel akbil fiyatları…