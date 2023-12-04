Haberler Yaşam İftar topunun hikayesi: İftar topu nasıl bulundu ve ortaya çıktı?

İftar topunun hikayesi: İftar topu nasıl ortaya çıktı? İftar topu, Ramazan ayında Müslümanların oruçlu geçirdikleri gün sonunda akşam ezanı vakti ile birlikte iftar vaktinin geldiğini haber veren top ateşidir. İftar topu geleneğinin nasıl ortaya çıktığına dair kesin bir bilgi olmamakla birlikte, bu konuda öne sürülen birkaç teori bulunuyor Habertürk Giriş: 04.12.2023 - 09:34 Güncelleme: 04.12.2023 - 09:34 facebook

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1800'lü yıllarda Osmanlı döneminde başlayan bu gelenek iftar ve sahuru kapsıyordu. Ancak bir süre sonra sahurda atılan toplardan vazgeçildi.

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KISA SÜREDE TÜM OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA KULLANILMAYA BAŞLADI Arşivde yer alan belgelere göre iftar topu geleneği 1821'de Anadolu Hisarı'ndaki topun ateşlenmesiyle başladı. Kısa bir süre sonra Rumeli Hisarı'nda da başlayan top atışları 1827'de Yedikule surlarına taşındı.