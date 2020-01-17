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İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre ilk işletme yılı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından garanti edilen 233,1 milyon Euro’luk Dış Hat Yolcu Gelirinin aşılması sonucu İGA tarafından devlete 22,4 milyon Euro tutarında ek ödeme yapılacak. Böylece 2019 yılındaki 9 aylık işletme döneminde İGA, garanti yolcu sayının üstüne çıkarak DHMİ’ye kira dışında ekstra gelir ödemiş olacak.

Dış hat giden yolcularından 20 Euro, transit yolculardan 5 Euro ve iç hat giden yolculardan ise 3 Euro yolcu servis ücreti alınıyor.

55 MİLYON YOLCU AĞIRLADI

İGA'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı, tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan 2019’dan, 16 Ocak 2020 tarihine kadar iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere toplam 55 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. 11 adet yabancı yeni havayolu şirketinin ilk defa operasyon düzenlediği İstanbul Havalimanı’nda, Büyük Göç’ten 31 Aralık 2019’a kadar geçen sürede yaklaşık 322 bin uçuş gerçekleştirildi. 2019 yılında, yerli-yabancı 52 milyonun üzerinde yolcu taşınan İstanbul Havalimanı’nda, tam 36,5 milyon adet bagaj taşındı.

Devlete yapılacak ek ödeme konusunu değerlendiren İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, “İstanbul Havalimanı, devletten herhangi bir mali kaynak almadan, tamamen öz sermayesi ile bugünlere gelmiştir. Henüz ilk yılında küresel hub olan, 6 Nisan 2019’da tam kapasiteye geçişinden 31 Aralık 2019’a kadar 52 milyon 152 bin 514 yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı’nda, gelmiş olduğumuz nokta gurur vericidir. Devletimize 25 yıl boyunca toplam 22 milyar 152 milyon Euro+KDV tutarında kira ödemesi yapacağız. İstanbul Havalimanı’ndan giden yabancı yolcularımızdan tahsil ettiğimiz ücretin garanti edilen tutarın üstünde kalması sebebiyle devlete 22,4 milyon Euro daha ödeme yapacağız. Böylelikle ülkemizin ekonomisine ek katkı oluşturuyoruz.

'BOEING SORUNU OLMASAYDI RAKAM DAHA YÜKSEK OLACAKTI'

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz THY’nin operasyonlarını olumsuz etkileyen Boeing 737 Max’lerin uçuş gerçekleştirememiş olmasından en çok İstanbul Havalimanı etkilendi. Boeing’den kaynaklı sorundan THY etkilenmeseydi devletimize ödeyeceğimiz rakamlar daha da yüksek olacaktı. İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirmek istediğimiz daha birçok hedefimiz var. Bundan sonraki senelerde yolcu garantisini geçerek devletimize ödeyeceğimiz kira bedelinin dışında ek bir ödeme gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif güç olan İstanbul Havalimanı, öngörülen rakamsal hedeflerinin ötesine geçerek örnek bir performans sergilemiştir. İGA olarak Türkiye’nin, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine katkı sunmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.