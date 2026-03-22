        Iğdır FK: 0 - Çorum FK: 2 | MAÇ SONUCU

        1. Lig'in 32. haftasında Çorum FK, deplasmanda Iğdır FK'yi 2-0 mağlup etti. Uğur Uçar, Çorum FK'nin başında çıktığı 7 maçta 7 galibiyet aldı.

        Giriş: 22.03.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Çorum FK, Uğur Uçar yönetiminde kaybetmiyor!

        Trenyol 1. Lig'de Iğdır FK, evinde Çorum FK'yi konuk etti. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorum 2-0 kazandı.

        Çorum'a galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Serdar Gürler ve 81. dakikada Burak Çoban kaydetti.

        Uğur Uçar, Çorum FK'nin başında çıktığı 7 maçta 7 galibiyet aldı. Hikmet Karaman ise Iğdır ile çıktığı 2 maçı da kazanamadı.

        Bu sonuçla birlikte Çorum FK puanını 62'ye yükseltirken, Iğdır FK 45 puanda kaldı.

        Lig'de gelecek maç Iğdır FK deplasmanda Erzurumspor FK ile; Çorum FK evinde Bandırmaspor ile mücadele edecek.

