        Iğdır FK - Ümraniyespor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Iğdır FK - Ümraniyespor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelen Iğdır FK ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

        Giriş: 13.02.2026 - 16:37 Güncelleme: 13.02.2026 - 16:37
        Iğdır'da kazanan çıkmadı
        Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında Eminevim Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı.

        Stat: Iğdır Şehir

        Hakemler: Alpaslan Şen, Muhammet Ali Doğan, Mehmet Şengül

        Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Tsunami, Alim Öztürk, Fofana (Dk. 86 Ahmet Emin Engin), Bacuna, Bruno (Dk. 73 Koita), Loshaj, Doğan Erdoğan (Dk. 73 Oğuz Kağan Güçtekin), Gökcan Kaya, Güray Vural (Dk. 64 Mendes)

        Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Bardhi, Barış Ekincier (Dk. 88 Dokanovic), Kosoko (Dk. 68 Batuhan Çelik), Hoti (Dk. 46 Atalay Babacan), Soukou (Dk. 68 Benny), Glumac, Burak Öksüz (Dk. 46 Yusuf Kocatürk), Emre Kaplan, Ali Turan Bülbül

        Goller: Dk. 7 Loshaj (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 53 Bardhi (Eminevim Ümraniyespor)

        Sarı kartlar: Dk. 17 Burak Öksüz, Dk. 37 Hoti, Dk. 80 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 27 Güral Vural (Alagöz Holding Iğdır FK)

