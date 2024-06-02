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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Iğdır Futbol Kulübü, 1. Lig'e yükseldi - Futbol Haberleri

        Iğdır Futbol Kulübü, 1. Lig'e yükseldi

        Alagöz Holding Iğdır FK, TFF 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenerek Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.06.2024 - 23:09 Güncelleme: 02.06.2024 - 23:09
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        Iğdır Futbol Kulübü, 1. Lig'e yükseldi
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        TFF 2. Lig play-off finalinde 1461 Trabzon FK'yi 1-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'e yükselen son takım oldu.

        İki takımın futbolcuları da maç öncesinde İsrail'in Filistin'deki soykırımını protesto etti. 1461 Trabzon FK'nin futbolcular sahaya yanlarında Filistinli çocuklar varmış gibi çıkarken, Alagöz Holding Iğdır FK'li oyuncular ise "Soykırıma Hayır, Özgür Filistin" yazılı pankartı açtı.

        Stat: BG Grup 4 Eylül

        Hakemler: Volkan Bayarslan, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

        1461 Trabzon FK: Ömer Kahveci, Buğrahan Karslı, Erkam Kömür, Taha Can Velioğlu, Bahadır Erol, Abdurrahman Emir Alagöz, Tunahan Ergül, İlhan Depe (Dk. 78 Dk. Batuhan Kör), Hakan Yeşil (Dk. 78 Emirhan Zaman), Ali Han Tunçer (Dk. 58 Kerem Baykuş), Atabey Çiçek

        Alagöz Holding Iğdır FK: Furkan Köse, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Tayfun Dingil, Mert Örnek, Enes Alıç, Berkan Mahmut Keskin, Enes Keskin (Dk. 68 Mert Çölgeçen), Eyüp Akcan (Dk. 60 Mücahit Can Akçay), Mesut Özdemir, Halil İbrahim Sönmez, Bekir Can Kara (Dk. 89 Enes Soy)

        Gol: Dk. 47 Taha Can Velioğlu (Kendi kalesine) (Alagöz Holding Iğdır FK)

        Kırmızı kart: Dk. 45+1 Tunahan Ergül (1461 Trabzon FK)

        Sarı kartlar: Dk. 27 Eyüp Akcan (Alagöz Holding Iğdır FK) Dk. 43 Hakan Yeşil, Dk. 54 Abdurrahman Emir Alagöz, Dk. 90 Kerem Baykuş (1461 Trabzon FK)

        KUPAYI KALDIRDILAR

        TFF 2. Lig Play-Off Finali'nde Iğdır FK, 1461 Trabzon’u 1-0 mağlup ederek TFF 1. Lig’e yükseldi. Yeşil-beyazlılar için maçın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda kupa töreni düzenlendi.

        Iğdır FK'lı futbolcular ve teknik heyet ilk olarak tribünündeki taraftarlarıyla beraber şampiyonluğu kutladı. Ardından seremonide TFF Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can tarafından Teknik Direktör Serdar Bozkurt’a, teknik heyete ve futbolculara madalyaları takdim edildi.

        Şampiyonluk kupası ilk olarak takım kaptanı Hasan Hatipoğlu’nun ellerinde yükseldi. Futbolcular, kupayla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

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