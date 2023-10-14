II. Selim Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: II. Selim Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

II. Selim Dönemi Genel Özellikleri ve Önemli Olayları: II. Selim Dönemi Gelişmeleri, Siyasi Olayları, Yenilikleri ve Savaşları

II. Selim dönemi genel özellikleri ve önemli olayları: II. Selim dönemi gelişmeleri, siyasi olayları, yenilikleri ve savaşları 1566 ile 1574 yılları arasında 12 yıl süren ve Osmanlı devletinin on birinci padişahı olan II. Selim, babası Kanuni Sultan Süleyman'ın Zigetvar Seferi esnasında vefat etmesi üzerine, Kütahya'dan İstanbul'a gelmiş ve tahta çıkmıştır. Ordunun başında sefere çıkmayan ilk Osmanlı padişahı olarak bilinen II. Selim döneminde Tunus ve Kıbrıs gibi iki önemli yer Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmiştir. Ağırlıklı olarak Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa'nın söz sahibi olduğu bir dönem olarak bilinen II. Selim dönemi önemli olayları ve genel özellikleri nelerdir? II. Selim dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri hangileridir?

İlk seferin batı üzerine yapıldığı ve ülkenin batıdaki sınırlarının Orta Avrupa’nın içlerine kadar genişlediği II. Selim dönemi savaşları ve yenilikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

II. Selim Dönemi Genel Özellikleri

1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın vefat etmesi üzerine İstanbul’a gelen ve Sokullu Mehmed Paşa’nın da desteğini alarak Osmanlı Devleti’nin on birinci padişahı olan II. Selim, ilk seferini batıya gerçekleştirmiş ve ilk olarak Sakız Adası’nı fethetmiştir. 1568 yılında Yemen’de çıkan isyanı bastırdıktan sonra 1570 yılında Kıbrıs seferine çıkan ve Kıbrıs’ı da fetheden II. Selim, bu fetihle Mısır yolunun güvenliğini de sağlamıştır.

Batı üzerine gerçekleşen seferlerle ülke sınırlarının Orta Avrupa’ya kadar genişlediği II. Selim döneminin bir diğer önemli olayı ise Tunus’un fethedilmesidir. Akdeniz’de ilerleyen Osmanlı donanması karşısında herhangi bir başka güç göremeyince ilerleyişine devam etmiş ve 1574 yılında Tunus Osmanlı Devleti hakimiyeti altına girmiştir.

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II. Selim Dönemi Önemli Olayları

12 yıl süren ve devletin denizler üzerinde egemenliğinin pekiştiği bir dönem olarak dikkat çeken II. Selim dönemi siyasi olayları ve gelişmeleri şu şekildedir:

1566 yılında Sakız Adası, Ceneviz ve Venediklilerin elinden alınarak fethedilmiştir.

1567 yılında başlayan Yemen İsyanı, Osmanlıların gerçekleştirdiği Yemen Seferi neticesinde bastırılmış ve Yemen yeniden hakimiyet altına alınmıştır.

1571 yılında Kıbrıs fethedilmiş ve Mısır’a uzanan deniz yolunun güvenliği sağlanmıştır.

1571 İnebahtı Deniz Savaşı’nda tarihte ilk kez Osmanlı donanması yakılmıştır.

1574 yılında Tunus fethedilmiştir.

II. Selim Dönemi Savaşları

1566 ile 1574 yılları arası yaşanan II. Selim döneminde öne çıkan savaşlar şu şekildedir:

1566 – 1568 Osmanlı-Kutsal Roma Germen Savaşı: 2 yıl süren bu savaşın ardından Edirne Antlaşması imzalanmış ve Avusturya ödemekle yükümlü olduğu vergiyi ödemeye devam etmiştir.

Yemen Seferi (1568 – 1570): 1567 yılında Yemen’de başlayan isyan üzerine bölgeye bir sefer düzenlenmiş ve Yemen direkt olarak Osmanlı Devleti’ne bağlanmıştır.

Sumatra Seferi (1569): Sumatra Adası’nda bulunan Açe Hanedanlığı’nın Portekiz baskısı sebebiyle Osmanlılardan yardım etmesi üzerine düzenlenen bu seferle, Açe sultanlığına askeri yardımda bulunulmuştur.

İnebahtı Deniz Savaşı (1571): Kıbrıs’ın fethedilmesi üzerine harekete geçen Haçlı donanması ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen bu savaşta Osmanlı donanması yakılmış ve Osmanlılar ağır bir yenilgi almışlardır. Ayrıca bu deniz savaşı Osmanlı donanmasının ilk kez yakıldığı bir savaş olması sebebiyle de ayrı bir öneme sahiptir.

II. Selim Dönemi Yenilikleri

1569 yılında Don Volga Kanal Projesi ile, Don ve Volga nehirleri birleştirilmek istenmiş ancak bu proje Rusların saldırıları ve kış şartları sebebiyle başarıya ulaşamamıştır.

Edirne’de bulunan Selimiye Camii inşa edilmiştir. 1568 yılında yapımına başlanan bu camii 1574 yılında tamamlanmıştır. Mimar Sinan’ın ustalık eserim olarak nitelendirdiği Selimiye Camii, Osmanlı mimarisin önemli eserleri arasında yer almaktadır.

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