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Lastik üreticisi Michelin, 2018 yılında gerçekleştirdiği satın alma ile bünyesine kattığı tarım ekipmanlarının yanı sıra dolgu ve çapraz katlıbezli lastik üretiminde faaliyet gösteren Camso ile satış ekiplerini birleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre, bu birleşme sonucunda, Michelin çatısı altında bulunan Camso, Kleber, Solideal, BFGoodrich, Taurus ve Rodaco markalarının inşaat, endüstriyel, liman, zirai, maden ve askeri segmentlerdeki ürünleriyle tek bir satış ekibi ilgilenecek.

Brileşme ile Michelin, Camso’nun yol dışı hareketlilik piyasalarındaki tüm yeteneklerinden faydalanırken Camso da Michelin’in özel ürün gruplarındaki uzmanlığından yararlanma şansına sahip olacak.

Her iki şirketin de deneyim ve bilgi birikiminin aktarıldığı birleşmede, Michelin ve Camso’nun “Beyond Road” ürün grubundaki radyal, bezli ve dolgu lastikler, inşaat ve tarım lastikleri, jantlanmış lastikler ve endüstriyel filo yönetimi hizmetlerinin bulunduğu kaydedildi.