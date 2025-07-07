Biri 8, biri 10 yaşında: İki Türk müzisyen kardeşten İtalya'da gururlandıran başarı İtalya'nın Barletta şehrinde 35.'si düzenlenen International Young Soloist Müzik Yarışması'nda Türkiye'den 10 ve 8 yaşlarındaki iki kardeş; Gece Çıray ve Hüseyin Alaz Çıray, kendi kategorilerinde birinci oldu

Habertürk Giriş: 07.07.2025 - 12:15 Güncelleme: 07.07.2025 - 12:15 facebook

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