İki yıldız, tek başkan: Dursun Özbek

2011 yılında Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın yönetim kurulunda yer alan Dursun Özbek, yıllardır ödediği aidatı o dönem unuttu. Bu sebeple yönetimden ayrılan Özbek, yerini Candan Erçetin'e bıraktı.

Büyük bir üzüntü duyduğunu ifade eden Dursun Özbek o dönemde yaptığı açıklamada, "Yıllardır aidatını zamanında ödeyen ancak bu yıl unutmuş bir kişi olarak, bu onuru kaçırdığım için üzüntümü tarif etmem mümkün değil" ifadelerini kullanmıştı. Asıl hikaye ise bundan sonra başlayacaktı.

Yıl 2014... Dursun Özbek, 25 Ekim 2014 tarihinde Duygun Yarsuvat Galatasaray başkanı seçildikten sonra Galatasaray Yönetim Kurulu'na seçildi ve başkan yardımcısı oldu.

SIRA ÖZBEK'E GEÇTİ Yarsuvat, göreve gelirken sadece 7 aylık bir geçiş dönemi için aday olduğunu ve tüzüğe uygun bir yönetim sağlamak amacıyla bu görevi üstlendiğini belirtmişti. Bu nedenle, genel kurulda yeniden aday olmadı ve kendi isteğiyle başkanlıktan ayrıldı. Sıra Özbek'e geçmişti... REKLAM

GALATARAY'IN 36. BAŞKANI OLDU 23 Mayıs 2015 tarihinde yapılan Galatasaray Spor Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısındaki seçimde eski başkan Duygun Yarsuvat'ın desteklediği Dursun Aydın Özbek, rakipleri Ahmet Özdoğan ve Turgay Kıran'ı geride bırakarak Galatasaray'ın 36. Başkanı olarak seçildi. 4. YILDIZ GELDİ... Seçildiği günün ardından Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek ligin 33. haftasında zirveye oturdu. Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de 20. şampiyonluğunu ilan etti ve 4. yıldızı taktı.

ŞAMPİYONLUKTA ÖZBEK ETKİSİ 17/18 sezonuna kadar hedeflediği başarılara ulaşamayan Özbek, Igur Tudor'dan boşalan koltuğa Fatih Terim'i getirdi. Süper Lig'in 17. haftasında koltuğu devralan Terim, Galatasaray'ı o sezon şampiyon yaptı. Fakat, Özbek, 20 Ocak 2018 tarihinde yapılan seçimle şampiyonluğu göremeden koltuğu Mustafa Cengiz'e bırakmıştı. Yine de Fatih Terim'i göreve getiren Özbek, şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

YENİDEN ÖZBEK DÖNEMİ Başkan Özbek, 2022'de yeniden elini taşın altına koydu. Kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu'nu geride bırakan Dursun Özbek, 4 yıllık aranın ardından yeniden başkanlığa getirildi. REKLAM

"ALTIN ÇAĞ"IN BAŞLANGICI Burak Elmas'tan kalan 2 yıllık görev süresini dolduracak Özbek, Galatasaray'a "altın çağı"nı yaşatacak ve ustalık dönemi bu tarihte başlatacaktı. Güçlü bir yönetim kuruluyla çalışmalarına başlayan Özbek, Dominik Torrent ile yollarını ayırdı. Yükselişte olan Okan Buruk ise Galatasaray'ın yeni teknik direktörüydü. Serinin başlangıçı... Galatasaray'da geçmiş dönemlerde önemli yatırımlar yapılan ancak beklenen performansın alınamadığı birçok oyuncuyla yollar ayrıldı. Marcao'yu Sevilla'ya gönderen sarı-kırmızılılar, Bonuslarla yaklaşık 13 milyon avro ödediği Mbaye Diagne'nin sözleşmesini fesheden sarı-kırmızılılar, 6 milyon dolar ödediği Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed ve 3,5 milyon euro verilen Morutan'ı farklı takımlara kiraladı. Sözleşmeleri sona eren Sofiane Feghouli ve Ryan Babel ile yeni anlaşma imzalamayan Galatasaray yönetimi, kiralık olarak forma giyen Eric Pulgar, Inaki Pena, Halil Dervişoğlu ile yola devam etmedi. OMURGAYI OLUŞTURDU Sacha Boey gibi isimler takıma kazandırılırken, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Dries Mertens, Abdülkerim Bardakcı gibi isimler döneme damga vurulacak transferler yapıldı. Yıldız isimlerle geçmiş döneme nazaran çağ atlayan Galatasaray, devre arasında da Nicolo Zaniolo gibi takviyelerle yoluna devam etti. REKLAM

23. ŞAMPİYONLUK... Galatasaray'da 2. kez başkanlığa seçilen Dursun Özbek, ustalık döneminin ilk yılında da başarıyı yakaladı. Cimbom, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı ve 23. şampiyonluğunu elde etti. 5. yıldız hedefine koşan Galatasaray yönetimi, hız kesmiyor çalışmalarına devam ediyordu. Kiralık olarak kadrosuna kattıkları Mauro Icardi'yi bonservisiyle takıma kazandıran sarı-kırmızılılar, üst üste şampiyonluk hedefliyordu.

REKORLA GELEN KUPA Dursun Özbek'in yönetimi, Chelsea'den Hakim Ziyech'i kiralık olarak takıma kazandırdı. Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edecek olan takıma Davinson Sanchez, Tanguy Ndombele, Tete ve Wilfried Zaha'yı da ekleyen Galatasaray yönetimi, 2024 yılını 2 kupayla tamamladı... Sarı-kırmızılar, 2023-2024 sezonunda 102 puanla şampiyonluğa ulaştı. Öte yandan Cimbom, Süper Lig tarihinde bir sezonda en fazla puan toplayan takım ünvanını aldı.

ÜÇÜNCÜ KEZ SEÇİLDİ Şampiyonluktan kısa süre önce Galatasaray'da Dursun Özbek, üçüncü kez başkanlığa seçilmişti. Burak Elmas'tan kalan 2 yıllık görev süresini dolduran Özbek, olağan seçimli genel kurulda Süheyl Batum ile yarıştı. Toplam kullanılan 4 bin 410 oyun 3 bin 343'ünü alan Özbek; üst üste iki, toplamda da üçüncü kez başkan seçilmişti. REKLAM Galatasaray ikinci kupa olarak ise, 7 Nisan tarihinde Şanlıurfa'da Fenerbahçe'ye karşı Süper Kupa maçına çıktı. Galatasaray, maça alt yaş takımı oyuncularıyla çıkan rakibi Fenerbahçe karşısında ilk dakikada Mauro Icardi'yle 1-0 öne geçti. Cimbom, sarı-lacivertlilerin golden sonra sahadan çekilmesiyle 3-0 hükmen galip sayıldı ve TFF Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

"FENERBAHÇE 4. YILDIZI TAKMADAN, BİZ 5. YILDIZI TAKARIZ..." Başarıyla geçen dönemin ardından kritik sezona girildi. Ezeli rakip Fenerbahçe, yıldız futbolcu takviyeleri yaptığı takımın başına Jose Mourinho'yu getirdi. Galatasaray yönetimi ise üstüne koyarak devam etmek istiyordu. Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray, sarsılmıştı. Okan Buruk ile yola devam eden Dursun Özbek yönetimi, takımı güçlendirmek istiyordu ve Süper Lig tarihine geçecek transferi gerçekleştirdi. İlk olarak 18 milyon euro karşılığında Gabriel Sara'yı kadrosuna kattı. Savunmayı da güçlendiren Galatasaray, yaz transfer döneminde yüzyılın imzasını attırdı. Yaz transfer döneminin son gününde Napoli'nin yıldızı Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Tarihe geçecek bu transfer dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Süper Kupa'daki mağlubiyetin ardından toparlanan başkan Özbek yönetimindeki Galatasaray, ara transfer döneminde de Alvaro Morata, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve ligde parlayan Ahmed Kutucu ile kadrosunu güçlendirdi. Sarı-kırmızılıar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi karşılaştığı 3 maçta da 2 galibiyet alarak kupada ve ligde saf dışı bıraktı. Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray evinde şampiyonluğa ulaştı. REKLAM Yıllar önce yakın çevresine, "Fenerbahçe 4. yıldızı takmadan, biz 5. yıldızı takarız" dediği iddia edilen başkan Dursun Özbek, tarihi bir başarıya daha imza atarak hedefine ulaştı. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u yenen Dursun Özbek başkanlığındaki Cimbom, Süper Lig'de de 25. kez şampiyon oldu, 5. yıldızı taktı ve sezonu çifte kupayla kapattı. TARİHE GEÇTİ 2022-2023 sezonundan itibaren Galatasaray, Özbek yönetiminde üst üste üç kez Süper Lig şampiyonu oldu. Böylece Özbek, kulüp tarihinde bunu başaran yalnızca ikinci isim olarak tarihe geçti. Daha önce yalnızca eski başkan Faruk Süren, 1996-2000 yılları arasında Galatasaray’ı dört yıl üst üste şampiyon yapabilmişti. Dursun Özbek, üst üste üç lig kupası kazanan ikinci başkan olurken, toplamda dördüncü şampiyonluğunu da yaşamış oldu. Bu başarıya Galatasaray tarihinde sadece iki başkan ulaşabildi: Dursun Özbek ve Faruk Süren. Onların dışında, üç şampiyonluk görebilen tek başkan ise Selahattin Beyazıt olarak öne çıkıyor. Özbek yönetimi, izlediği politikalar, hamleleri ve transferleriyle adını tarihi yazdırdı.

KUPALAR HARİCİNDE... Galatasaray için neredeyse kutsal sayılan Florya için tarihi bir adım atıldı. Başkan Dursun Özbek, 2022'de yeniden başkan seçildiğinde, Florya'daki eski tesislerin Galatasaray’a yakışmadığını ve modern bir tesise ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Kemerburgaz'daki 130 dönümlük arazi üzerine inşa edilen Metin Oktay Tesisleri, futbol takımı ve altyapı akademisi için yeni bir merkez olarak planlandı. 24/25 sezonu ortasında Kemerburgaz'a geçiş yapan Galatasaray kafilesi, daha modern ve teknolojik bir tesisle gücüne güç katmıştı. Bu tesiste yine en çok pay sahibi olan isim perde arkasındaki Dursun Özbek'ti.