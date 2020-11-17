\u0130kinci el araba fiyatlar\u0131 ne zaman d\u00fc\u015fer? Sorular\u0131 otomobil almay\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen s\u00fcr\u00fcc\u00fcler taraf\u0131ndan merak konusu oldu. \u00d6TV olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in otomobil fiyatlar\u0131nda da y\u00fczde 40 a varan art\u0131\u015f s\u00f6z konusu. \u0130\u015fte 2. el araba fiyatlar\u0131 ile ilgili detaylar haberimizde... \u0130K\u0130NC\u0130 EL ARABA F\u0130YATLARI NE ZAMAN D\u00dc\u015eER? Konuyla ilgili konu\u015fan Eski\u015fehir Oto Galericiler Dernek Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Ak\u0131n Taymaz, ikinci el ara\u00e7 fiyatlar\u0131nda art\u0131\u015f ve d\u00fc\u015f\u00fc\u015f beklemediklerini s\u00f6yledi. Taymaz, Fiyatlarda k\u0131\u015fa do\u011fru bir art\u0131\u015f beklemiyoruz, ama inmesi de pek m\u00fcmk\u00fcn g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u015fu anda fiyatlar\u0131 belirleyen ithalat, T\u00fcrkiye de \u00fcretilen yerli otomobiller ve buna ba\u011fl\u0131 sat\u0131\u015flar. Korona vir\u00fcs sebebiyle T\u00fcrkiye deki sat\u0131\u015flar olduk\u00e7a artt\u0131. D\u00f6vizin artmas\u0131yla beraber fiyatlar da y\u00fckseldi. K\u0131\u015fa do\u011fru \u00fcretim artmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in fiyatlar\u0131n ini\u015fi s\u00f6z konusu olmaz ancak fiyatlar\u0131n da art\u0131\u015f\u0131 beklentisi i\u00e7erisinde de\u011filiz. \u015eu andaki fiyatlar s\u0131f\u0131r\u0131ndan pahal\u0131 de\u011fil. Sekt\u00f6r\u00fcm\u00fcz\u00fcn alaca\u011f\u0131 \u00f6nlemler olsa olsa de\u011fi\u015fik kampanyalar ve bunlara ba\u011fl\u0131 \u00f6nlemler. Bu fiyat d\u00fczeyinde devam edece\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum diye konu\u015ftu.