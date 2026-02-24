Canlı
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İkinci el araç satışlarında kilometre oyunu tarih oluyor: İkinci el araç satışlarında kilometre oyunu tarih oluyor: PTT hizmetinden 16 milyon kişi yararlandı - İş-Yaşam Haberleri

        İkinci el araç satışlarında kilometre oyunu tarih oluyor: PTT hizmetinden 16 milyon kişi yararlandı

        PTT AŞ ile Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından ikinci el araç satışlarında kilometre sıfırlanması veya düşürülmesi sebebiyle yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla sunulan hizmetten 16 milyonu aşkın kişi yararlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu,"PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça karşılaşılan 'kilometre sıfırlanması ya da değiştirilmesi'nden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçiliyor. Üstelik hizmetlere erişim oldukça kolay şekilde sağlanabiliyor. Müşteriler, sorgulama yapmak istedikleri araçların plaka veya şasi numarasını sisteme girerek 'Araç Kilometre ve Muayene Sorgulama' bilgilerine ulaşabiliyor" dedi

        Giriş: 24.02.2026 - 12:16
        İkinci el araçlarda güven dönemi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren PTT AŞ'den alınan bilgiye göre, 2017 yılında Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü ile PTT AŞ arasında "Bilgi Paylaşımı Esaslarının Düzenlenmesine Dair Protokol" imzalandı.

        Protokol kapsamında PTT AŞ tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça rastlanan kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi konusunda mağduriyetlerin engellenmesi hedeflendi.

        İki kurum tarafından paylaşılan verilere, şirketin hizmete sunduğu uygulamalar üzerinden aracın plaka veya şasi numarası girilerek ulaşılabiliyor.

        Hizmet, araçların muayenesi sırasında sisteme girilen kilometrelerin en güvenilir ve doğru şekilde öğrenilebilmesine olanak sağlıyor.

        İkinci el araç alacak vatandaşlar, kilometre ve araç muayene bilgilerine www.pttavm.com, HGS Mobil Uygulama, PTT Bank İnternet Bankacılığı, PTT Bank Mobil ve e-Devlet uygulamaları aracılığıyla erişebiliyor.

        Protokol kapsamında araçların muayene tarihi ve kilometresine ilişkin bilgiler 16 milyonu aşkın kişi tarafından sorgulandı.

        UYGULAMAYLA MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AA muhabirine, son zamanlarda ikinci el araç satışları konusunda vatandaşların yaşadıkları mağduriyetlerin basına yansıdığını belirterek, hem kilometre sıfırlanması ve düşürülmesi hem de hasarlı araçların satışına ilişkin şikayetlerin arttığını söyledi.

        Araçların muayene tarihi ve kilometresi ile hasar kaydı sorgulama hizmetlerine vatandaşların yoğun talep gösterdiğini vurgulayan Uraloğlu, "PTT tarafından hizmete sunulan uygulamalarla ikinci el araçların satışında sıkça karşılaşılan 'kilometre sıfırlanması ya da değiştirilmesi'nden kaynaklanan mağduriyetlerin önüne geçiliyor. Üstelik hizmetlere erişim oldukça kolay şekilde sağlanabiliyor. Müşteriler, sorgulama yapmak istedikleri araçların plaka veya şasi numarasını sisteme girerek 'Araç Kilometre ve Muayene Sorgulama' bilgilerine ulaşabiliyor" diye konuştu.

        Uraloğlu, vatandaşların, PTT'nin bu hizmetinden yararlanarak aracın gerçek kilometresini öğrenebileceğine dikkati çekerek, "Böylece satış sonrasında herhangi bir mağduriyet yaşanmasının önüne geçebiliyorlar" dedi.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        *Görsel temsili

