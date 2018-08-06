Socar
Enerji
Haberler > Ekonomi > Enerji

"İkinci Petkim"de çalışmalar 2019'da başlayacak

SOCAR Türkiye Üst Yöneticisi Zaur Gahramanov, Petkim'in Aliağa kampüsü içinde yapacakları ikinci petrokimya tesisi için fizibiliteyi 2019'un nisan ayında tamamlayarak haziranda çalışmalara başlamayı düşündüklerini, bunun çok büyük bir yatırım olacağını belirtti.

06.08.2018 - 17:17 | Güncelleme: AA

Gahramanov, tesiste 2022'nin sonunda veya 2023'ün başında üretime başlamayı planladıklarını bildirdi.

Zaur Gahramanov, AA muhabirine, STAR Rafinerisi ile Türkiye'ye 19 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını, petrokimya sektörünün ham madde ihtiyacını karşılayacak bu tesisin jet yakıtı, LPG ve motorin de üreteceğini ifade etti.

Cari açığın azalmasına katkıda bulunacak rafineriye ilk petrol gemisinin yanaştığını, ekim ayının sonunda tam anlamıyla üretimin başlayacağını söyleyen Gahramanov, tesisin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenecek törenle hizmete alınmasını planladıklarını aktardı.

PETROKİMYA İTHALATININ YÜZDE 40'I KARŞILANACAK

STAR'ın devreye girmesiyle Türkiye'nin dış ticaret açığının yıllık yaklaşık 1,5 milyar dolar azalacağına işaret eden Gahramanov, bu hedefle çizdikleri yatırım vizyonu kapsamında yeni bir petrokimya tesisi için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Rafineride yaklaşık 1 milyon ton reformat adı verilen petrokimya ham maddesi üretileceğini belirten Gahramanov, şöyle devam etti:

"Bunun 250 bin tonu Petkim'e gidecek. Petkim'in kapasitesi bunu işlemek için yetersiz. Kalan 750 bin tonu kullanarak ekonomiye ilave katkı getirmek için yeni bir petrokimya tesisi planladık. Bu, Azerbaycan, Petkim ve SOCAR için ama asıl Türkiye için. İkinci petrokimya tesisi için fizibiliteyi 2019'un nisan ayında tamamlayarak gelecek haziranda çalışmalara başlamayı düşünüyoruz. Bu çok büyük bir yatırım olacak. Petkim'in Aliağa kampüsü içinde yapacağımız ikinci petrokimya tesisinde 2022'nin sonunda veya 2023'ün başında üretime başlamayı planlıyoruz. Bu yatırım yine Aliağa'daki tesislerimizin bulunduğu yerde olacak. Bütün tesislerimiz burada. Altyapı olarak da burası uygun. Bu yeni tesisle petrokimya ürünleri ithalatının yüzde 40'ını karşılamayı planlıyoruz."

Türkiye'nin ilk petrokimya tesisi olan Petkim'in yıllık 3,6 milyon ton petrokimya ürünü ürettiğini dile getiren Gahramanov, 'ikinci Petkim'in ise ülkenin acil ihtiyaç duyduğu petrokimya ürünlerine odaklanacağını kaydetti.

 TANAP'IN İKİNCİ FAZININ YÜZDE 85'İ TAMAM

Gahramanov, haziran ayında ilk fazının açılışı yapılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'ndaki (TANAP) çalışmalara değinirken de Azeri gazının Eskişehir'e ulaştığını, bunun kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

Projenin ikinci etabında çalışmalarının devam ettiğini belirten Gahramanov, "TANAP'ın ikinci fazının yüzde 85'i bitti. 2019 haziran ayında boru hattı Yunanistan sınırına varacak. Testler sonrası 2019 yıl sonuna doğru da Yunanistan'a gazı götürmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

Hükümetin, yürüttükleri projelerin en önemli destekçisi olduğuna dikkati çeken Gahramanov, Aliağa'ya özel endüstri bölgesi statüsü verilmesi için görüşmeler yaptıklarını da sözlerine ekledi.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.