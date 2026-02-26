600 milyar dolarlık ilacın patent süresi doluyor

Sandoz Türkiye ve META Ülke Başkanı Cengiz Zaim, Türkiye’de yılda 10 milyar dolarlık ilaç tüketildiğini, OECD ülkelerinde ortalama ilaç tüketimi milli gelirin yüzde 2’sinden fazla iken Türkiye’de yüzde 1-1,5 arasında seyrettiğini belirtti. Zaim, Türkiye’de yılda kişi başına ortalama 30 kutu ilaç tüketildiğini, bu sayının dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ancak dolar bazında ilaç harcamasının düşük olduğunu dile getirdi. 2023 yılında ilaç harcaması Almanya’da 64,7 milyar, Fransa’da 46,5 milyar, İtalya’da 41,1 milyar, İngiltere’de 40,8 milyar, İspanya’da 32,3 milyar, Polonya’da 11,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cengiz Zaim, Türkiye’de ilaç ruhsatlandırma sürecinin uzun olmasından yakındı. Avrupa Birliği’nde ilaç ruhsatı 210 günde alınabilirken, Türkiye’de bu sürenin 2,5 yıla kadar uzayabildiğini kaydeden Zaim, özellikle biyobenzer ilaç ruhsatlandırma süresinin kısaltılmasının Türkiye’yi ileride çok rahatlatacağını savundu.

Dünyada özellikle Covid salgını sonrasında biyobenzer ilaçların satışının arttığını, İtalya’da toplam ilaçların yüzde 90’ının biyobenzerlerden oluştuğunu ifade eden Zaim, Türkiye’de bu oranın çok düşük olduğunu söyledi. Zaim, önümüzdeki on yıllık dönemde 600 milyar dolarlık ilacın patentinin sona ereceğini, bunun hem eşdeğer hem de biyobenzer ilaçlar için tarihi bir fırsat sunduğunu belirtti.

Türkiye'de üretim yapan ilaç firmaları için masraflar 5 kat artarken fiyat artışlarının 2,5 katla sınırlı kaldığını ifade eden Cengiz Zaim, acilen fiyat kararnamesine ihtiyaç olduğunu söyledi. Zaim, çalışmaları devam eden fiyat kararnamesiyle euro kurunun daha gerçekçi hale geleceğini, ilk yıl yüzde 60'tan yüzde 65'e, gelecek yıl ise yüzde 70'e çıkartılmasını beklediklerini ifade etti. OECD ülkelerinde ilaç bedelinin yaklaşık yüzde 60'ı devlet tarafından ödenirken, Türkiye'de devletin ödediği oranın yüzde 90'a çıktığını kaydeden Zaim, ilaç maliyetlerinin ABD gibi ekonomisi güçlü ülkeleri bile zorladığını vurguladı. "AKILLI İLAÇ SORUNU AZALACAK" Türkiye'de özellikle kanser tedavisinde kullanılan akıllı ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu'nca karşılanması konusunda çok sık davalar açılıyor. Zaim, çok sayıda kanser türünün tedavisinde yıllardır kullanılmakta olan ilacın 9 ay önce Türkiye'de geri ödeme kapsamına alındığını belirterek, bu karardan sonra davaların büyük ölçüde azaldığını söyledi. Zaim, biyobenzer üretiminin önünün açılmasıyla akıllı ilaç konusunda da maliyetlerin azalacağı görüşünü dile getirdi.