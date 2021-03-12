HABERTURK.COM

Ekonomi Reform Paketi’nde ilave istihdam oluşturan firmalara düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanı da yer aldı. Reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Mikro ve küçük ölçekli firmalarımızdan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 100 bin TL’lik krediye erişim imkanı sağlanacaktır. Kredinin maksimum limiti 500 bin TL (ilave 5 istihdam) olacaktır.'' dedi.

Kredinin 2 yıl vadeli olup, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan 'istihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerinin firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacak'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakdi Ücret Desteği'nden faydalanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenlerin de şartları taşımaları durumunda İlave İstihdama Finansman Desteğine dahil edileceklerini kaydetti.

Uzaktan çalışma mevzuatına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan mevzuatın yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edileceğini belirtti.

GENÇ İSTİHDAM ULUSAL STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANACAK

Ekonomi Reform Paketi’ne göre kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin Kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanıp, hayata geçirilecek. Mesleki Eğitim Merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacak.Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak, işveren üzerindeki yükler kaldırılacak.

SEKTÖREL BECERİ HARİTALARI OLUŞTURULACAK

İşgücü piyasasını yönlendirmek için “sektörel beceri haritaları” oluşturularak sektörel işgücü planlaması yapılacak. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri devreye alınacak. Dijital yetkinliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları desteklenecek.