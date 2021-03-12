Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

İlave istihdama kredi desteği

Ekonomi Reform Paketi’ni açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilave istihdam oluşturan firmalara düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanı sağlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Firmalar, istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu kefaletiyle 24 ay vadeli, ilk 6 ayı ödemesiz 100 bin liralık kredi kullanabilecek" dedi

İlave istihdama kredi desteği
HABERTURK.COM

Ekonomi Reform Paketi’nde ilave istihdam oluşturan firmalara düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanı da yer aldı. Reform paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''Mikro ve küçük ölçekli firmalarımızdan likidite sıkıntısı çekenlere yönelik istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletiyle 100 bin TL’lik krediye erişim imkanı sağlanacaktır. Kredinin maksimum limiti 500 bin TL (ilave 5 istihdam) olacaktır.'' dedi.

Kredinin 2 yıl vadeli olup, ilk 6 ayı geri ödemesiz kullandırılacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan 'istihdam taahhüdünü yerine getiren firmanın, istihdama kattığı her 1 kişi için 12 ay boyunca ödediği sosyal sigorta ve işsizlik sigortası primlerinin firmaya katkı olarak kredi faiz bakiyesinden düşüleceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Böylece ilave istihdam oluşturan firmalar, düşük finansman maliyetiyle kredi kullanma imkanına kavuşacak'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakdi Ücret Desteği'nden faydalanıp, çalışanını tekrar istihdama dahil eden işverenlerin de şartları taşımaları durumunda İlave İstihdama Finansman Desteğine dahil edileceklerini kaydetti.

Uzaktan çalışma mevzuatına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan mevzuatın yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edileceğini belirtti.

GENÇ İSTİHDAM ULUSAL STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANACAK

Ekonomi Reform Paketi’ne göre kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin Kanunda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Genç istihdamını artırmak için Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hazırlanıp, hayata geçirilecek. Mesleki Eğitim Merkezlerini gençler için daha cazip kılmak adına kalfalık döneminde alınan ücretlerde iyileşme sağlanacak.Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ücretleri kamu tarafından karşılanarak, işveren üzerindeki yükler kaldırılacak.

SEKTÖREL BECERİ HARİTALARI OLUŞTURULACAK

İşgücü piyasasını yönlendirmek için “sektörel beceri haritaları” oluşturularak sektörel işgücü planlaması yapılacak. Geleceğin mesleklerinde yeni iş olanaklarını oluşturmaya katkı sağlayacak geçiş destekleri devreye alınacak. Dijital yetkinliklerin geliştirilebileceği kuruluşlarda uzun dönem staj programları desteklenecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ekonomi reform paketi | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İŞ-YAŞAMCumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi’ni ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf
İŞ-YAŞAMEsnafa vergi müjdesi
İki başkanlık,iki yeni yapı
İŞ-YAŞAMİki başkanlık,iki yeni yapı
Bakan Pekcan: Yiyecek ve içecek hizmet sektöründeki işletmelerimize Ciro Kaybı Desteği ödemelerine bugün başla
İŞ-YAŞAMCiro kaybı destek ödemeleri bugün başladı
Bakan Pekcan: Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu bugün yürürlüğe girdi
İŞ-YAŞAM'Ürünlerin piyasaya arzında yeni dönem'
Bakan Pekcan'dan kimya sektörüne çağrı
İŞ-YAŞAMBakan Pekcan'dan kimya sektörüne çağrı
Bakan Pakdemirli: 243 bin 128 çiğ süt üreticisine 424 milyon 194 bin lira ödeme bugün yapılmaya başlanacak
İŞ-YAŞAMÇiğ süt ödemeleri bugün hesapta
Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk
İŞ-YAŞAM'1 yılda 337 bin ilave istihdam'
CEO’lar gelecekten rekor düzeyde umutlu
İŞ-YAŞAMCEO’lar gelecekten rekor düzeyde umutlu
Türkiye, ocak-şubat döneminde 528 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihraç etti
İŞ-YAŞAMYaş meyve sebzeden 528 milyon dolar gelir