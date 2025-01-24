İlave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Ocak 2025 Kamu işçilerine ilk ilave tediye ödeme tarihi
Yılın ilk ilave tediye ödeme tarihi Ocak 2025 belli oldu. Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, 11 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Karara göre, kamu işçilerine 2025'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı Ocak ayında verilecek. Peki ilk ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2025 Kamu işçisi 1. tediye ödeme günü…
İlave tediye ödeme takvimi 2025 yılı için belli oldu. 11 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere verilecek ek ödeme tarihleri netleşti. Karara göre, 2025 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin ilk yarısı Ocak ayında belirlenen tarihte hesaplara yatırılacak. Peki, Yeni yıl 1. tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihi Ocak 2025…
İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ 2025
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılmasına ilişkin 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere ek ödeme tarihlerini belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı, 11 Ocak tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, kamu işçilerine 2025'te yapılacak ek ödemenin ilk yarısı ocak, ikinci yarısı mart ayında verilecek.
İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere 2025'te verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak 2025 Cuma günü yatırılacak.
İkinci yarısı ise 24 Mart 2025 tarihinde ödenecek.
Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yer altı işlerinde çalışanlarına ise 2025'te yapılacak ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta verilecek.
TEDİYE NE DEMEK?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir. İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.
İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ KİME VERİLİR?
6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun kapsamında ödeniyor. Bu ödemelerin yapılması için işçinin; kamu kurum ve kuruluşlarında işçi olarak çalışıyor olması, 6772 sayılı Kanun kapsamında yer alan bir işyerinde bulunması, en az bir tam yıl çalışma koşulunu yerine getirmiş olması şartı aranıyor.