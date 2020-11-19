İYS için son 11 gün...Neler değişecek? 0:00 / 0:00

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Evde geçirilen süreyi arttıran pandemi döneminde işletmelerin tüketicilere gönderdiği e-posta ve mobil iletişim sayıları da arttı. Bu artışın, e-postada ortalama yüzde 35, mobil iletişimde yüzde 70’in üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Artış, daha önce iletişimini dijital kanallarla yapan işletmelere ek olarak artık mahalledeki marketin, kasabın, ya da emlakçının da dijitalleşmesine bağlanıyor. Bu dönemde pek çok KOBİ’nin dijital pazarlamayla tanıştığı biliniyor.

İşte şimdi, tüketici ile iletişimini elektronik posta yoluyla kuran firmaları, çok dikkatli olmaları gereken bir dönem bekliyor. Tüketici onayı olmadan gönderilen mesajlarla ilgili Ticaret Bakanlığı’na ulaşan şikayetlerin artması üzerine oluşturulan İleti Yönetim Sistemi (İYS),1 Aralık tarihinde yürürlüğe giriyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) çatısı altında kurulan İYS’ye kayıt olmayan firmalar 1 Aralık’tan sonra hem ellerindeki verileri kaybedecek hem de ceza alacak.

VATANDAŞLAR NASIL KULLANACAK?

Vatandaşlar İYS ile birlikte:

- Hangi Hizmet Sağlayıcı'ya ne zaman, nerede, hangi iletişim kanalı için izin verdiğini görüntüleyip, dilerse onayını kaldırabilecek. Onayı kaldırdığında iletişim adresine ticari elektronik ileti gönderimi duracak.

- Bir Hizmet Sağlayıcı için İleti Yönetim Sistemi'ne onayınız eklendiğinde bilgilendirme mesajı alacaksınız.

- Şikâyetler artık tek bir veri tabanında toplanacak, denetimi kolaylaşacak, süreçler hızlanacak. Sonuçlanan şikâyetlerinizle ilgili bilgilendirme mesajı alacak.

İleti Yönetim Sistemi, 1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla vatandaşların kullanımına açılacak. Bu tarihten itibaren geçmişte hangi Hizmet Sağlayıcı'ya, hangi tarihte, nereden onay verdiğinizi görüntüleyebilecek, dilerseniz Bakanlık'ın vatandaşlar için tanımış olduğu geçiş süreci boyunca çıkış hakkınızı kullanabileceksiniz.

İleti Yönetim Sistemi, İleti Yönetim Sistemi Web, İleti Yönetim Sistemi Çağrı Merkezi, e-Devlet kapısı, İleti Yönetim Sistemi Mobil üzerinden kullanabilecek.

ŞİRKETLERİ NASIL ETKİLEYECEK?

Doğuş Grubu çatısı altında faaliyet gösteren dijital pazarlama teknoloji ve servis sağlayıcısı kuruluşu Related Digital’in CEO’su Sedat Kılıç, hizmet sağlayıcılar açısından yeni dönemle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

- İYS (İleti Yönetim Sistemi) nedir?

İYS, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş, TOBB tarafından sunulan bir veri tabanı sistemi. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor.

- Hangi iletiler için onay almak gerekiyor?

Mal ve hizmetlerin tanıtımı, pazarlanması ya da işletmelerinin tanınırlığını arttırmak amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü ticari iletişim. Kutlama, tebrik veya temenni de buna dahil. Ancak devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme gibi durumlara ilişkin bilgilendirmeler ya da mevzuatla getirilen bilgi verme yükümlülüğü durumlarında önceden onay alma zorunluluğu yok.

- Peki şu andaki mevcut durum nedir?

İYS öncesinde şirketler kendileri izin aldıkları ‘data’yı tutmak zorundalar, ama şimdi devlet bunu merkezileştirmek ve kişilerin kendi kontrolüne vermek istiyor. 1 Aralık itibariyle bütün şirketler izinli verilerini İYS platformuna aktarmak zorunda. Ama İYS, ‘250 binin altındaki datayı direkt aktaramazsınız, bunun için bana başka bir şirket üzerinden bağlanmalısınız’ diyor. Bu işi de bizim gibi şirketler yapıyor. Şirketler bundan sonra e-posta göndermeden önce sisteme girip bakacaklar bu kişinin izni var mı diye. Tüketici de İYS’nin sistemine girip izinlerini görebilecek, isterse yeni izinler ekleyebilecek ya da izinleri kaldırabilecek.

- Bütün şirketler bundan haberdar mı?

Büyük şirketlerin çoğunun haberi var, ama orada da şöyle bir sıkıntı var. Onlar kendi altyapıları ve mühendislik gücünü kullanarak sisteme bağlanıyorlar. Ama İYS’nin bağlantısı sürekli gelişip, değişecek, bu mühendislik gücünü sürekli bulundurmaları gerekecek. 250 binin altında veriye sahip şirketlerin bir çoğunun ise haberi yok. Bunlar İYS’ye bağlanmayıp, ellerindeki izinli dataları da yüklemedikleri zaman bu datalar 2 Aralık tarihi itibariyle geçersiz olacak. Maddi ya da manevi cezalara maruz kalabilirler. Bütün KOBİ’ler ve küçük işletmeler için ciddi bir sıkıntı bu.

- Sisteme dahil olmanın şirketlere maliyeti nedir?

Aralık 2020 ile Aralık 2021 arasındaki fiyatlandırmada İYS ortakları ile çalışmak zorunda olan hizmet sağlayıcılardan 1 ile 75.000 onaylı iletişim adresi olanlara iş kaydı 1 sene boyunca ücretsiz. 75.000 ile 250.000 onaylı iletişim adresi olanlara senelik 4.320 ile 8.200 TL arasında değişen senelik kayıt ücreti bulunuyor. 250.000’in üzerinde onaylı iletişim adresi olanlar İYS ile iletişime geçip, teklif almalılar. Sözleşmeler de her yıl yenilenecek.