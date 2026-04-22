        Haberler Dünya İletişim Başkanı'ndan NATO Liderler Zirvesi'ne dair paylaşım | Dış Haberler

        İletişim Başkanı'ndan NATO Liderler Zirvesi'ne dair paylaşım

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi, sadece bir diplomatik buluşma değil, küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verecek kritik bir eşiktir." değerlendirmesinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Nisan 2026 - 18:19 Güncelleme:
        Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye olarak, 2026 NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirtti.

        Burhanettin Duran, şunları kaydetti:

        "7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi sadece bir diplomatik buluşma değil, küresel güvenlik mimarisinin geleceğine yön verecek kritik bir eşiktir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, sorumluluk alan, çözüm üreten ve ittifak ruhunu sahada somutlaştıran bir aktör olarak küresel düzende belirleyici rolünü sürdürmektedir. Ülkemiz, jeostratejik konumu, güçlü ittifak bilinci ve kriz yönetimindeki etkin rolüyle transatlantik güvenliğin merkezinde yer almaya devam etmektedir. NATO liderlerini ağırlayacak olan Türkiye, barışın, istikrarın ve ortak güvenliğin güçlendirilmesi adına kararlılığını bir kez daha ortaya koyacaktır."

        Duran, paylaşımında, Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin logosuna da yer verdi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Ana Haber Bülteni - 21 Nisan 2026 (ABD-İran Savaşa Geri Mi Dönüyor?)

        Ateşkes sona eriyor savaş sürer mi? İran ABD ile masaya oturacak mı? ABD-İran savaş geri mi dönüyor? Tahran müzakerelere katılacak mı? Lübnan'da kalıcı ateşkes olacak mı? Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

