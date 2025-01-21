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        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi İlginç olay: Önce kırmızı, sonra penaltı! - Futbol Haberleri

        İlginç olay: Önce kırmızı, sonra penaltı!

        Dinamo Kiev'i konuk eden Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, topa elle müdahalesinin ardından 2. sarıdan kırmızı kart görmüştü. VAR, karşılaşmanın hakemini pozisyonu izlemeye çağırdı. Daha sonra hakem, Barış Alper'in düşürüldüğü için topa elle müdahalesi olduğuna hükmedip ikinci sarıyı iptal edip, penaltı verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 19:47 Güncelleme: 21.01.2025 - 19:50
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        İlginç olay: Önce kırmızı, sonra penaltı!
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        Galatasaray'ın Dinamo Kiev ile oynadığı maçta ilginç bir olay yaşandı.

        Karşılaşmanın 50. dakikasında Dinamo Kiev ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası Barış Alper Yılmaz, elle oynama gerekçesiyle sarı kart gördü. İlk yarıdan sarı kartı bulunan Barış Alper Yılmaz, kırmızı kart gördü. Milli futbolcu, ceza sahasında yaşanan pozisyonda çekildiğini işaret etti.

        Hakem Kristo Tohver, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve kırmızı kartı iptal ederek Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Hakem Tohver, bu pozisyonda Dinamo Kiev'den Oleksandr Tymchyk'a da sarı kart gösterdi.

        Topun başına geçen Osimhen, 53. dakikada ağları havalandırdı.

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