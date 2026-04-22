İlhan Palut: Camianın özlediği bir sonuç, mutluyuz

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek yarı finale yükselen Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, camia olarak özledikleri bir sonuç olduğunu belirtti.

Palut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın hem çeyrek final olması hem de rakibin gücü nedeniyle büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Ligde alınan iyi sonuçların kendilerine bu maça daha fazla odaklanma imkanı sunduğunu ifade eden Palut, oyuncularının antrenmanlardan itibaren bu maçı çok istediklerini gösterdiğini aktardı.

"FENERBAHÇE'YE NET POZİSYON VERMEDİK"

Palut, karşılaşmanın ilk yarısında başa baş bir oyun ortaya koyduklarına işaret ederek, "Tabii ki Fenerbahçe de geldi. İlk 45 dakika aldığımız topları üçüncü bölgeye çok iyi taşıdık. Girişimlerimiz oldu ama daha çok net pozisyona ihtiyacımız vardı. Bu arada iyi savunma yaptık, Fenerbahçe'ye de net pozisyon vermedik." dedi.

İkinci yarıda bir süre daha hücum etkinliklerini sürdürdüklerini dile getiren Palut, ilerleyen dakikalarda Fenerbahçe’nin topa daha fazla sahip olduğunu ve baskıyı artırdığını kaydetti.

"CAMİANIN ÖZLEDİĞİ BİR SONUÇ"

Palut, bu bölümde daha kompakt bir savunma anlayışıyla oyunu sürdürdüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Uzatmanın son dakikalarında duran top ve devamında inanılmaz değerli bir dakikada bir penaltı kazandık. Aslında etkili olmakta zorlandığımız anlarda bir nevi imdadımıza yetişen bir pozisyon ve penaltı golü oldu. Fenerbahçe'nin bundan sonraki baskını savunabildik ve önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finaldeyiz. Camianın özlediği bir sonuç. Camia olarak böyle galibiyetlere de ihtiyacı vardı. Mutluyuz, taraftarımızı sevindirdik."

Oyuncularını tebrik eden Palut, taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti, Fenerbahçe’ye de başarı diledi.