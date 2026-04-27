        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor İlhan Palut: İstediğimizin hepsini gerçekleştirdik

        İlhan Palut: İstediğimizin hepsini gerçekleştirdik

        Konuk ettikleri Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut ise son periyotta aldıkları puanlarla güvenli bir yerde olduklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 23:58 Güncelleme:
        "İstediğimizin hepsini gerçekleştirdik"

        TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

        Yukarı doğru giden bir momentum yakaladıklarını aktaran Palut, "Momentum futbolda çok kolay yakalanan bir şey değil. Bunu yakalamışken de bırakmayalım, devam edelim, sonuna kadar götürelim. Çok önemli maçlardan önce form durumumuzu düşürmeden, disiplinle maçlarımıza çıkalım. Maça bizim açımızdan bakış açısı buydu." şeklinde konuştu.

        Palut, Trabzonspor'un Fatih Tekke ile çok iyi bir sezon geçirdiğini belirtti.

        Ofansif anlamda çok çeşitli silahları olan bir rakiple oynadıklarını vurgulayan Palut, şunları kaydetti:

        "İstediklerimizin hemen hemen hepsinin gerçekleştiği bir ilk yarı oynadık. Bireysel hatadan ve bizim kaptırdığımız toptan sonra olan bir pozisyonu saymazsak iyi savunma yaptık. İkinci yarı Trabzonspor oyunu daha çok forse etti, daha çok hücumcuyla yüklenerek başladı, bunu bekliyorduk. Çok fazla orta yaptılar ki ikinci yarı oyuna giren ve oyunun son bölümde her kenar ortanın, her duran topun çok büyük tehlike olabileceği bir takım karşısındaydık. Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten yoğun bir fikstür. Trabzonspor adına da öyle. Sakatlıkları olan oyuncular var. Başta Muleka gibi. Bileği hiç iyi değil ama fedakarlıkla, iğneyle oynuyor ve bunun gibi kas sakatlıkları, zorlanmaları olan oyuncularım var. Gerçekten ortaya büyük karakter koyuyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum"

        Konya'da 'Kutlu' gece!
