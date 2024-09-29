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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor İlhan Palut: Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz - Çaykur Rizespor Haberleri

        İlhan Palut: Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz

        Corendon Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'da Teknik Direktör İlhan Palut, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Berabere kalırsak üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 00:11 Güncelleme: 29.09.2024 - 00:11
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        "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"
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        Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

        "KAYBETTİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, “Alanyaspor'u tebrik ediyorum. Berabere kalırsak üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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