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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler İlk evim konut kredisi kampanyası başvuru şartları: 2024 düşük faizli konut kredisi çıkacak mı, başvurular ne zaman başlayacak? - Merak Edilenler Haberleri

        İlk evim konut kredisi kampanyasında son durum: Düşük faizli konut kredisi çıkacak mı?

        Düşük faizli konut kredisi kampanyası başvuru şartları ve tarihleri gündemdeki yerini koruyor. İlk olarak geçtiğimiz sene açıklanan ilk kez ev almak isteyenlere 15 yıl vadeli, 1.20 faizli konut kredisi detayları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdat Yılmaz konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte, "Düşük faizli konut kredisi çıkacak mı, ne zaman verilecek?" sorularının yanıtına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2024 - 00:39 Güncelleme: 23.02.2024 - 00:39
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        Düşük faizli konut kredisi detayları ilk kez ev sahibi olacak vatandaşlar tarafından araştırılıyor. BDDK, bu konuya ilişkin ilk adımı Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ikinci ve üçüncü ev alımında kredi kullanımı zorlaştırarak attı. Peki, düşük faizli konut kredisi çıkacak mı? İşte, ilk evim kredisi başvuru şartları hakkında bilgiler...

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        CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım 2023'te yapılan Kabine Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu' ve konut kredisiyle ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifadeleri şöyle:

        "Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz. İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik onu bu şekilde yapmış olduk. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor.

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        Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde… Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

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        1.20 FAİZLİ İLK EVİM KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması beklenen 1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından konunun yıl sonuna kadar Meclis'te yer alacağı ve TBMM gündemine geleceği tahmin ediliyor.

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        İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

        Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacak. İlk kez ev alacaklara yüzde 1.20 oranında faiz oranı uygulanması bekleniyor. 1.20 düşük faizli konut kredisi hiç evi olmayanlara verilecek.

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        İLK EVİM KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL?

        Kredi vadesinin 15 yıl olması bekleniyor. İlk kez ev alacaklar düşük faizli ev kampanyasında 120 ay dışında 15 yıl yani 180 aya kadar bir vadelendirme imkanı da olabilir. Söz konusu kredi başvurularına dair şartlar netleştiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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