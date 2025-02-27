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        Haberler Spor Transfer İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferi için izin çıktı - GS transfer haberleri - Futbol Haberleri

        İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferi için izin çıktı

        Süper Lig'de lider Galatasaray için önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Talk Sport, sarı-kırmızılıların İlkay Gündoğan'ı transfer etmeye hazırlandığını yazdı. Haberde, City'nin İlkay'ın Galatasaray'a transferine izin vereceği ifade edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 14:37 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:37
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi.

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        Talk SPORT'ta yer alan habere göre; Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmayı istediği İlkay Gündoğan'ı transfer etmeye hazırlanıyor.

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        Haberin detayında, Manchester City'nin İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gitmek istediği takdirde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferine izin vereceği yazıldı.

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        İlkay Gündoğan bu sezon Manchester City formasıyla çıktığı 24 lig maçında 2 asist yaptı.

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