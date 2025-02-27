İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a transferi için izin çıktı
Süper Lig'de lider Galatasaray için önemli bir transfer iddiası ortaya atıldı. Talk Sport, sarı-kırmızılıların İlkay Gündoğan'ı transfer etmeye hazırlandığını yazdı. Haberde, City'nin İlkay'ın Galatasaray'a transferine izin vereceği ifade edildi
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi.
Talk SPORT'ta yer alan habere göre; Galatasaray, uzun süredir kadrosuna katmayı istediği İlkay Gündoğan'ı transfer etmeye hazırlanıyor.
Haberin detayında, Manchester City'nin İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gitmek istediği takdirde sözleşmesindeki opsiyonu kullanmayacağı ve oyuncunun sarı-kırmızılı takıma transferine izin vereceği yazıldı.