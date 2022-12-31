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Milli Piyango çekilişi en çok hangi ile çıktı? İşte illere göre ikramiye dağılımı

Milli Piyango 2023 çekilişi için geri sayım devam ediyor. Milli Piyango çekilişlerinde büyük ikramiyenin en çok çıktığı talihli illeri haberimizde derledik. Geçtiğimiz seneler baz alınarak Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan rakamlar arasında en fazla çıkan rakam 3 olmuştu. İşte illere göre ikramiye dağılımı...

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  • İllere göre ikramiye dağılımı: Milli Piyango çekilişi en çok hangi ile çıktı?

    Milli Piyango İdaresi büyük ikramiyenin en çok çıktığı illeri sitesi üzerinden paylaştı. 2023 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi milyonların gündeminde yer alırken "Milli Piyango çekilişi en çok hangi ile çıktı?" sorusu yanıtını arıyor. Peki, illere göre ikramiye dağılımı nasıl? İşte Milli Piyango büyük ikramiyesinin en çok çıktığı iller listesi...
  • İllere göre ikramiye dağılımı: Milli Piyango çekilişi en çok hangi ile çıktı?

    MİLLİ PİYANGO'NUN EN ÇOK ÇIKTIĞI İLLLER HANGİLERİ?

    Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişlerinde en şanslı il İstanbul olarak açıklandı. 10 yıldır yapılan çekilişlerde dörde bölünen büyük ikramiyenin talihlilerinin büyük bir kısmı İstanbul'dan çıktı.

    2023 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİNİN ÇIKTIĞI İL İÇİN TIKLAYINIZ

    14 kez Yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesine ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.
  • İllere göre ikramiye dağılımı: Milli Piyango çekilişi en çok hangi ile çıktı?

    MİLLİ PİYANGO'DA EN ÇOK ÇIKAN RAKAMLAR

    3 RAKAMI 3 KEZ ÇIKTI

    2 RAKAMI 10 KEZ ÇIKTI

    1 RAKAMI 9 KEZ ÇIKTI

    7 RAKAMI 8 KEZ ÇIKTI

    4 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI

    5 RAKAMI 7 KEZ ÇIKTI

    6 RAKAMI 6 KEZ ÇIKTI

    BÜYÜK İKRAMİYE 2023 KİME ÇIKTI? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • İllere göre ikramiye dağılımı: Milli Piyango çekilişi en çok hangi ile çıktı?

    MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİNDE EN AZ ÇIKAN RAKAMLAR HANGİLERİ?

    Milli piyango yılbaşı çekilişlerinde en az çıkan rakamlar ise  "0" ve "9" oldu.

    0 RAKAMI 4 KEZ ÇIKTI

    9 RAKAMI 4 KEZ ÇIKTI
  • İllere göre ikramiye dağılımı: Milli Piyango çekilişi en çok hangi ile çıktı?

    Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları Saat Kaçta Açıklanacak?

    31 Aralık 2022 Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi akşam saatlerine doğru başlayacak. Milli Piyango Sonuçları ve büyük ikramiyeyi kazanan numaranın 20.00 ila 23.00 saatleri arasında yapılacak olan çekilişle duyurulması bekleniyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekiliş Sonuçları biter bitmez sıralı ve tam liste kazanan numaraları sitemizden öğrenebilirsiniz.

    Sıralama şu şekilde;

    12.30-15.30 arası 1. Bölüm / 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    15.30-18.00 arası 2. Bölüm / 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    18.00-20.00 arası 3. Bölüm / 50.000 TL-20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    20.00-23.00 arası 4. Bölüm / 400 TL – 5000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek. 

    23.15-23.30 arası 5. Bölüm / Amorti ve 200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belirlenecek.

    MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

    2023 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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