MİLLİ PİYANGO'NUN EN ÇOK ÇIKTIĞI İLLLER HANGİLERİ?

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişlerinde en şanslı il İstanbul olarak açıklandı. 10 yıldır yapılan çekilişlerde dörde bölünen büyük ikramiyenin talihlilerinin büyük bir kısmı İstanbul'dan çıktı.

2023 MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİNİN ÇIKTIĞI İL İÇİN TIKLAYINIZ

14 kez Yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesine ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.