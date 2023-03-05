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Haberler Merak Edilenler ING Bank Çalışma Saatleri 2023: ING Bank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
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ING Bank çalışma saatleri 2023: ING Bank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve öğle arası kaçta?

Finans konusuyla ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek için bankalara başvuruyoruz. Kredi işlemleri, Havale, EFT, kart işlemleri gibi pek çok konuyla ilgili hizmet alabilmek adına bankaların mesai saatleri merak edilmektedir. Ülkemiz bankalarından biri olan ING Bank'da çalışma saatleri hakkında konuşulan bankalardan biridir. ING Bank mesai saatleri ile ilgili merak ettiklerinizi sizler için yanıtlamaya çalıştık.

ING Bank Çalışma Saatleri 2023: ING Bank Saat Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Öğle Arası Kaçta?
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Açılımı "International Netherlands Group" yani Uluslararası Hollanda Grubu olan bankanın isminden de anlaşılacağı üzere merkezi Hollanda'dır. Ülkemizde ise geçmişi 1984'e dayanan ING Bank çalışma saatleri 2023 detayları sıkça merak edilmektedir. İşte detaylı olarak ING Bank mesai saatleri;

Pazartesi: 09:00 - 17:30

Salı: 09:00 - 17:30

Çarşamba: 09:00 - 17:30

Perşembe: 09:00 - 17:30

Cuma: 09:00 - 17:30

Cumartesi ve Pazar: Kapalı

Geçmişte Oyak Bank olarak bilinen ING Bank'ın yolculuğu daha da eskiye dayanmaktadır. İstanbul'da 1984 senesinde Bank of Boston'ın şubesi olarak açılan banka 1993 yılında Ordu Yardımlaşma Kurumu'na satılmış ve 1996 yılında ise Oyak Bank ismiyle çalışma hayatına devam etmiştir. Günümüzde artık ING Bank olarak finans hayatına devam eden bankanın mesai saatleri ile ilgili merak edilenlerden biri de bankanın açılış ve kapanış saatleridir. Banka müşterileri ING Bank kaçta açılıyor, ING Bank kaça kadar açık gibi soruların cevabını arıyorlar. ING Bank kaçta açılıyor dediğimizde hafta içi 09:00 saatinde mesaiye başladığını söyleyelim. Peki ING Bank kaça kadar açık diye merak edenlerdenseniz ING Bank kaçta kapanıyor sorusunun cevabı ise 17:30'dur. 09:00'da mesaiye başlayan banka 17:00 saatine kadar müşterilerine hizmet vermektedir.

ING Bank Öğle Arası Saati

1996 yılından 2007 senesine kadar Oyak Bank ismiyle anılan firma 2007'de ING Group'a satılarak ING Bank olarak varlığını sürdürmeye devam etmiştir. ING Bank öğle arası hizmet veriyor mu diye merak edenler için bankanın öğle arasında hizmet vermediğini belirtelim. ING Bank öğle arası saati ise 12:30 ve 13:30 arasındadır. Dolayısıyla 09:00'da mesaiye başlayan banka 12:30 ve 13:30 saatleri arasında hizmet vermemektedir.

ING Bank Cumartesi Açık mı?

"Gücünüze güç katar" sloganı ile finans sektöründe hizmet veren ve merkezi Hollanda olarak bilinen ING Bank Cumartesi açık mı diye soranlar için söylemeliyiz ki banka Cumartesi günleri hizmet vermemektedir. Hafta içi 09:00 ve 17:30 çalışma aralığına sahip olan ING Bank hafta sonu tamamen kapalı olduğundan Cumartesi ve Pazar günleri hizmet verememektedir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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