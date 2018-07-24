Trabzonspor'un eski başkanı Muharrem Usta döneminde Serie A kulübü Lazio’dan 3,5 milyon Euro bonservisle renklere dahil edilen Ogenyi Onazi’ye İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham talip oldu. Nijeryalı oyuncu için daha önce de Fırtına'nın kapısını çalan Ada temsilcisinin menajerler aracılığı ile 4 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.



BAŞKAN AĞAOĞLU SICAK BAKMIYOR



Birmingham'ın Rusya’da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Nijerya Milli Takım kadrosunda olmasına rağmen forma şansı bulamayan Onazi’yi kadrosuna katmak için ısrarcı olduğu bildirilirken, başkan Ahmet Ağaoğlu’nun genç orta saha oyuncusunu satmaya şimdilik yanaşmadığı belirtildi.

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